Zelma Gálvez no logró volver a la competencia de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”, pero si se ganó el respaldo de miles de seguidores. Pese a que no logró superar la etapa de repechaje, la actriz cómica se despidió del programa con una emotiva publicación en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Zelma Gálvez compartió un video en el que muestra su despedida del programa de Latina. Junto al clip escribió un extenso, pero emotivo mensaje.

“Ha llegado el momento de dar un paso al costado, pero, antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Nunca antes me había sentido tan amado y apoyado como en esta maravillosa experiencia. A todos en producción, detrás de cámaras, a los jurados, amigos y compañeros con quienes he compartido tantos momentos inolvidables, les estoy eternamente agradecido”, señaló la actriz.

“Aunque admito que mi habilidad en la cocina deja mucho que desear, me he divertido enormemente en cada momento. Volver a Latina ha sido un verdadero honor y sé que esto no es un adiós, sino un hasta luego. ¡GRACIAS TOTALES por todo su amor y apoyo!”, añadió en su post.

Como se sabe, Giovanna Valcárcel, Mathías Brivio y Emilram Cossio lograron reincorporarse a la competencia luego de superar la etapa de repechaje. Por su parte, Emilio Jaime y Zelma Gálvez se despidieron de forma definitiva de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”.

