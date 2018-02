Jazmín Pinedo se quebró al comentar en su programa de TV la noticia del encarcelamiento de Ricardo Zuñiga Peña, panelista de farándula conocido como el 'Zorro' Zupe.

La ex modelo consideró que no sería correcto dar una opinión sobre la sentencia judicial impuesta a su amigo, pero no pudo contener el llanto cuando manifestó su preocupación por lo que le podría ocurrir en un penal y por lo que le tocará vivir en dos meses sin libertad.

"No me voy a poner ni de un lado ni del otro porque es obvio que soy su amiga, que lo quiero un montón, que me muero de dolor de saber que le vaya a pasar algo (en la cárcel). No tiene sentido que yo diga algo porque mi opinión no va a valer porque yo a él lo quiero", afirmó Jazmín Pinedo en la emisión en vivo de "Espectáculos", programa que conduce en Latina y del que alguna vez el 'Zorro' Zupe fue panelista.

En su mensaje, la ex participante de "Esto es guerra" también llamó la atención por la dureza de la sentencia contra Ricardo Zuñiga Peña, nombre verdadero del personaje de TV.

"No voy a decir si esto es justo o no porque yo no soy la justicia. Son ellos los que van a determinar bajo sus procesos y leyes qué va a pasar con él, pero sería importante que esta misma rapidez se aplicara a otras personas (...) Me parece totalmente jalado de los pelos vivir en una sociedad en la que hay mueres golpeadas, asesinadas, niños violados y los procesos duran años. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer todos acá? , ¿denunciar por difamación porque es mucho más rápido?", sentenció Pinedo.