Tilsa Lozano se quebró al leer la sentencia de dos meses de prisión efectiva en contra de Ricardo 'Zorro' Zupe por el delito de difamación en agravio del futbolista Carlos Zambrano.

La modelo, amiga cercana del personaje de TV, fue la encargada de leer la noticia de su condena en "Amor de verano", programa que conduce junto a Gino Pesaressi.

La voz de Tilsa Lozano se quebró durante la emisión en vivo del espacio televisivo. Minutos después, tras emitir imágenes del traslado de Ricardo Zuñiga Peña a la carceleta del Poder Judicial, compartió un audio que le envió por whatsapp el joven de 29 años.

"Él me dice que no llore, que él es fuerte. Yo sé que va a salir de esta, sé lo fuerte que es y que la justicia va a hacer justicia. Yo no creo que nadie tenga que salir impune, pero no me parece esta sentencia", declaró Lozano, nuevamente con la voz entrecortada.

Carlos Zambrano, ex seleccionado nacional, demandó por difamación a Ricardo 'Zorro' Zupe por asegurar, en una edición del programa "El valor de la verdad", que lo invitó a viajar con él a Alemania.