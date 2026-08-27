La modelo peruana Zuliet Seminario, de 23 años, fue designada como la nueva Miss Grand Perú 2026 y representará al país en la próxima edición del certamen internacional, que se realizará el 10 de octubre en Nueva Delhi, India, informó la Organización Miss Perú.

La representante nacional buscará suceder en el título a la actual reina Emma Tiglao y repetir el triunfo alcanzado por Luciana Fuster en 2023, cuando obtuvo la corona del Miss Grand International, frente a candidatas de distintos países.

Zuliet Seminario es la nueva Miss Grand Perú 2026

Antes de iniciar su carrera en las pasarelas, Seminario destacó en el ámbito deportivo al convertirse en bicampeona nacional de pentatlón durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales de 2019.

Posteriormente, representó al Perú en el certamen Miss Latinoamérica 2023, realizado en Panamá, donde consiguió la corona internacional.

En 2022, la modelo tuvo un breve paso por la televisión nacional como integrante de ‘Esto es Guerra’. Luego, en 2023, fue vinculada sentimentalmente con el exchico reality Sebastián Lizarzaburu, 11 años mayor que ella.

Fuera de los reflectores, Seminario cuenta con estudios en Administración y actualmente se desempeña como empresaria al dirigir ZS Escuela de Modelos, institución dedicada a la formación y preparación de jóvenes en el modelaje.