La exatleta y empresaria competirá el 10 de octubre en la gala final de Nueva Delhi | Foto: Instagram (@zuliet_seminario01)
La exatleta y empresaria competirá el 10 de octubre en la gala final de Nueva Delhi | Foto: Instagram (@zuliet_seminario01)
Por Redacción EC

La modelo peruana Zuliet Seminario, de 23 años, fue designada como la nueva Miss Grand Perú 2026 y representará al país en la próxima edición del certamen internacional, que se realizará el 10 de octubre en Nueva Delhi, India, informó la Organización Miss Perú.

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