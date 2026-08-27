La modelo peruana Zuliet Seminario, de 23 años, fue designada como la nueva Miss Grand Perú 2026 y representará al país en la próxima edición del certamen internacional, que se realizará el 10 de octubre en Nueva Delhi, India, informó la Organización Miss Perú.
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