En medio del éxito de “Mi bebito fiu fiu”, la excandidata al Congreso Zully Pinchi reapareció en televisión en el programa “Amor y Fuego”, pero la entrevista que sostuvo con Rodrigo González y Gigi Mitre no salió como esperaba.

La abogada se enfrascó en una acalorada discusión con los presentadores de TV luego que le preguntaran en vivo si es verdad que fue la amante del expresidente peruano Martín Vizcarra.

“Yo no he sido la amante del expresidente”, respondió ofuscada. Tras ello, Rodrigo increpó a la abogada y le preguntó por qué encendía la polémica al pasearse por los programas de televisión y no aclarar su vínculo con el exmandatario.

“(¿Ha llamado a la esposa de Vizcarra para aclararle?) No conozco a la señora, no puedo ir donde una señora que no conozco a decirle cosas que no me compete, lo que yo tengo que hacer será en un tribunal”, arremetió.

En otro momento, el intercambio de palabras entre la excandidata al Congreso y Gigi Mitre se salió de control luego que la presentadora de espectáculos hiciera referencia a una presunta infidelidad.

“Ser la amante de Vizcarra tampoco es para siempre”, comentó Gigi. “¿Me estás diciendo amante de Vizcarra ¿cómo te atreves tú a decirme una cosa así? ¿Quién eres tú para decirme eso?”, respondió Zully Pinchi antes de dejar entrever que tomará medidas legales.