Una reportera de Magaly Medina asistió a la Feria Internacional del Libro de Lima para ver la presentación del poemario de Zully Pinchi, quien llegó al evento resguardada por sus miembros de seguridad.

Tras la presentación de su libro, la política se animó en hablar para las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme” y expresó sus deseos de visitar el espacio de espectáculos.

Lejos de mostrarse entusiasta, la conductora Magaly Medina indicó que no la recibiría: “Dice que quiere venir al programa, pero ay no. Yo no le tendría paciencia, la boto en ‘one’. Luego no me responde”.

“Ella dice que hizo gira por todo España. ¿Quién se había enterado? ¡Ay por favor! Con estas ridiculices (por su poemario). El público de España es culto también”, añadió.

Medina recalcó que la “fama” de Zully Pinchi es efímera por su presunta relación amorosa con el expresidente Martín Vizcarra: “Ella se cree una celebridad, pero ella no sabe que así se creó a Shirley Cherres y a ‘La amiga de todos’, ese tipo de celebridad es Zully Pinchi, pero ella aún no lo ha descubierto. Que alguien la aterrice”.