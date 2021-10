“Doctor Milagro”, la exitosa ficción que se emite de lunes a viernes en el prime time de Telefe, atraviesa sus momentos culminantes. En la recta final, los protagonistas pasan por situaciones complejas que dan pistas de cómo será el cierre de la historia de Ali Vefa, y cuales serán las nuevas parejas. Aquí te contamos todos lo que debes saber.

En este último tramo, Ali Vefa interpretado por el actor Taner Ölmez, le propuso casamiento a Nazli. Otra de las situaciones románticas fue la de Ferman y Beliz, quienes se dieron el beso de la reconciliación, cuando él decidió encararla en la fiesta de cumpleaños de Nazli. También se va descubriendo el por qué de la actitud tan rara de Muhsin.

EL EXTRAÑO COMPORTAMIENTO DE MUHSIN

Este último personaje, que ingresó recientemente a la trama, es el que estará en el centro de la escena en los próximos días. Es que la timidez hace que no pueda afrontar sus sentimientos con Gülin. La indiferencia con la que oculta su afecto despierta en ella un interés y una inquietud que también ella tratará de evitar.

Por todo lo que él genera, ella lo encaró en el ascensor y le preguntó: “¿Por qué no le agrado?, ¿acaso quiere despedirme y por eso no me mira?”. La recepcionista del hospital Berhayat no entiende por qué él evita mirarla, intenta no hablarle y la trata con tanta indiferencia.

Ante esto ella tratará de entender todo y lanzará: “soy una persona muy trabajadora y estoy dispuesta a arreglar mi trabajo”. Él trata de ocultar sus sentimientos pero no será por mucho tiempo y en los próximos capítulos buscará acercarse a ella y con su forma de ser tan particular, conquistarla hasta incluso le hará un presente.

LA RECONCILIACIÓN ENTRE FERMAN Y BELIZ

Por otro lado, finalmente se dio el beso de la reconciliación entre Ferman y Beliz. Él decidió encararla en el jardín de la casa donde celebran el cumpleaños de Nazli. Allí Beliz le confesó a Ferman que lo que hizo con Tanju es “porque estaba intentando” ponerlo celoso.

“No quiero escuchar música con Tanju, no quiero hacer nada con él. Simplemente no quiero que nos apresuremos. Ha pasado tiempo y quiero que demos pasos seguros”, expresó ella. Fue ahí cuando él le dio un beso en la boca pero ella le aclaró: “halo en serio, todavía no hacemos las pases. Todavía no”.

DRAMA DE “DOCTOR MILAGRO”

Se trata de la historia de Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y tiene síndrome de Savant, también conocido como síndrome del sabio, y egresó de la facultad de medicina. Si bien es un genio, tiene inconvenientes para comunicarse con la gente debido a su condición. Aunque esto no limita su mayor sueño: convertirse en cirujano.

El protagonista tiene un padrino llamado Adil, que es el médico jefe del Hospital Privado de Anka. El hombre quiere contratarlo como médico asistente de la unidad de cirujanos del centro, pero el joven doctor se enfrentará a una gran resistencia por parte de sus colegas, quienes no creen que una persona como él pueda trabajar igual que ellos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL ÚLTIMO CAPÍTULO?

Marina Calabró, conocida periodista y presentadora argentina, contó en el programa “Lanata sin fitro”, que, la serie acerca del joven médico con trastorno del espectro autista que trabaja como residente del equipo de cirugía pediátrica de un hospital de Estambul, terminará muy pronto.

“Hoy hay casi un duelo nacional en Turquía porque anunciaron el final de Doctor Milagro, están todos llorando. No saben lo que es la revolución en las redes, me lo acaba de afirmar mi amiga Elena”, dijo la comunicadora durante el programa e informó que la fecha final sería el 8 de noviembre.

“DOCTOR MILAGRO”: DÓNDE VER Y HORARIO

La señal de Telefe de Argentina transmite Doctor Milagro de lunes a viernes desde las 20:00 horas. Cabe resaltar que esta cadena televisiva, los domingos emiten un adelante de la producción turca, a manera de repaso de los eventos de la semana.