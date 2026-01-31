Fiorella Cayo defiende trabajo musical de sus hijos tras firma con disquera internacional: “No son improvisados”

La actriz peruana Fiorella Cayo se pronunció para respaldar la carrera musical de sus hijos, Facundo y Mateo Oliva Cayo, luego de que se hiciera pública su incorporación a Rimas Entertainment, sello discográfico de Puerto Rico que representa a Bad Bunny.

Ante los comentarios en redes sociales que cuestionan el mérito de los jóvenes, Cayo fue enfática al señalar que el éxito de sus hijos no es producto de la casualidad ni del apellido.

“No son talentos improvisados. Me da risa que digan: ‘¿Y estos chicos a qué se dedican?’. No tienen idea de todo lo que se han preparado”, declaró en entrevista con Radio La Zona.

¿Cómo el ingreso de los hijos de Fiorella Cayo a la disquera de Bad Bunny?

Y es que, la artista sostuvo que el proyecto musical, denominado FAMA, es el resultado de años de preparación. Según Cayo, la disciplina comenzó desde niños, especialmente en el caso del menor de los hermanos.

“Mateo, a los 7 años, ya llevaba más de 30 horas semanales de clases entre canto, instrumentos y grabaciones. Los dos cantan, bailan, actúan. Son artistas completos”, afirmó.

Por su parte, Facundo Oliva, de 19 años (conocido por su paso en la serie "De vuelta al barrio"), complementó su formación académica y actoral en Madrid antes de consolidar este nuevo paso en su carrera.

Fiorella Cayo también ha contado detalles de la audición que selló el contrato con la disquera internacional. Según dijo, los hermanos se presentaron ante los ejecutivos con una propuesta orgánica que priorizó el talento vocal sobre la producción.

“Cantaron a capela, sin miedo. Solo con una guitarra y una canción recién compuesta. Todo el equipo se quedó enamorado de ellos. No se amilanaron” , relató la actriz, asegurando el fichaje al día siguiente de la presentación.

Cabe mencionar que, a finales de 2025, ambos fueron los primeros peruanos invitados por Bad Bunny a ‘La Casita’, el espacio exclusivo del artista durante sus presentaciones en el Estadio GNP de México, donde compartieron con Salma Hayek y Danna Paola.

Facundo y Mateo, ambos hijos de la actriz peruana, tienen un proyecto musical llamado FAMA | Foto: @facundoolivac (Instagram - Captura) / Composición EC

Actualmente, el dúo ya ha comenzado el lanzamiento de material inédito, buscando posicionarse en la industria urbana y alternativa con el respaldo del sello que llevó a la cima al Conejo Malo.