¡Lucharán por su permanencia! La conductora radial Gachi Rivero y la actriz Jely Reátegui fueron enviadas a sentencia por el jurado de “El gran chef: Famosos”.

Al preparar una tradicional chanfainita con tallarines rojos, las participantes fueron enviadas a la Noche de Desaprobados, donde tratarán de no ser eliminadas.

Gachi Rivero fue la primera en ser sentenciada y reconoció que ya anticipaba el resultado. “Era algo que esperaba. [...] Estoy lidiando con platos que no conozco, que no he preparado ni probado antes. Así son las cosas”, comentó la participante.

Por su parte, Jely Reategui se mostró decepcionada por el adicional en su plato, diciendo: “No debí haber añadido esa chalaca”.

Diana Sánchez fue salvadas y pasa al siguiente ciclo





A diferencia de sus compañeras, Diana Sánchez logró impresionar al jurado con su habilidad culinaria y asegurando su pase al siguiente ciclo de la competencia, esquivando así la temida Noche de Desaprobados.

“Sé que por fuera puedo parecer tranquila, pero por dentro estoy pensando: ‘¡Sí! ¡Vamos Diana! ¡Hasta la final!’. No quiero causar demasiado revuelo por mis compañeras, pero aquí tengo un corazón”, expresó en televisión.