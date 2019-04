"Game of Thrones" EN VIVO: Resumen del primer capítulo, 8x01 y adelanto del segundo episodio, 8x02, GOT

GOT | 8x02| Se viene el segundo capítulo de Game of Thrones | Y el invierno llegó y también el estreno del primer capítulo de la última y octava de temporada de una de las series más aclamadas y con más fans alrededor del mundo, hablamos de Game of Thrones , esta primera entrega definitivamente dejó muchas emociones encontradas, donde quizá lo más emotivo fue el reencuentro de los hermanos Stark, Jon Snow y su hermana Ayra Stark , ah pero si hablamos de lo mejor del primer capitulo y el momento de éxtasis para todos los fans fue cuando Daenerys invita a Jon Snow a montar uno de sus dragones. A continuación te dejamos una lista de notas que resumen el primer episodio y te contamos todos los detalles del segundo capítulo de la temporada 8 de Juego de Tronos.



Game of Thrones: resumen del primer capítulo 8x01 y adelanto del segundo capitulo 8x02 de última temporada:





¿Cuándo se estrena el segundo capítulo de Game of Thrones, temporada 8?

​

Podrás disfrutar el estreno del segundo capítulo de Game of Thrones domingo 21 de abril desde las 20:00 h0ras en México, Argentina, Perú y toda Latinoamérica. Solo quedan 5 capítulos para conocer el desenlace de Juego de Tronos.



Fecha y hora de estreno de cada episodio de Game of Thrones:

​

• Episodio 1 : 14 de abril a las 21:00 horas. Duración: 54 minutos.

• Episodio 2 : 21 de abril a las 21:00 horas. Duración: 58 minutos.

• Episodio 3 : 28 de abril a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 22 minutos.

• Episodio 4 : 5 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 18 minutos.

• Episodio 5 : 12 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

• Episodio 6 : 19 de mayo a las 21:00 horas. Duración: 1 hora con 20 minutos.

Game of Thrones, horarios en el mundo

​

México : 8:00 p.m.

Panamá : 8:00 p.m.

Ecuador : 8:00 p.m.

Colombia : 8:00 p.m.

Perú : 8:00 p.m.

Venezuela : 9:00 p.m.

Chile : 10:00 p.m.

Argentina : 10:00 p.m.

Bolivia : 9:00 p.m.

Uruguay : 10:00 p.m.

Paraguay : 10:00 p.m.

Cómo y dónde puedo ver Game of Thrones ONLINE EN VIVO de forma legal y segura





Si no tienes tiempo de ver la octava temporada de Game of Thrones desde la comodidad de tu casa, o no cuentas con la suscripción de HBO, puedes usar servicio de HBO Now , que te permite acceder de forma rápida a todo el contenido en estreno y de catálogo así mismo también puedes contratar el servicio de HBO GO , que te permite también acceder al contenido online sin necesidad de estar suscrito al servicio de cable.