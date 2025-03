El chef peruano Giacomo Bocchio se pronunció tras la polémica generada por sus comentarios respecto al aborto, la implementación de baños inclusivos y la homosexualidad, misma que calificó de ‘pecado’ en un podcast cristiano.

Tras confirmar que no continuará como jurado en ‘El gran chef: Famosos’, Giacomo denunció haber recibido ataques en redes sociales por sus declaraciones y pidió respeto hacia quienes piensan diferente a él.

“A lo largo de estas semanas, he recibido un montón de ataques por mis comentarios en un podcast cristiano. Nunca he tenido vergüenza de decir que soy cristiano, pero no se había dado la oportunidad de conversar de manera tan pura, dura y cruda sobre mi fe, ideas y creencias”, afirmó Bocchio en una transmisión en vivo en Instagram.

El exjurado del reality gastronómico negó haber ofendido a alguien con sus opiniones y pidió reciprocidad en el respeto.

“Considero que no le he faltado el respeto a nadie, como lo están haciendo conmigo. Sin embargo, no me afectan las opiniones de quienes piensan diferente. Solo pido el mismo respeto que ellos exigen” , expresó.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio?

El chef generó polémica tras sus declaraciones en el canal de YouTube ‘Restaurad2’, donde reiteró su postura en contra del aborto, la creación de baños inclusivos y la homosexualidad.

“Amigos gays tengo un montón, y los quiero genuinamente. Pecamos diferente y oro por ellos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado”, afirmó, declarándose ‘provida’ y argumentó que “si vivimos en una sociedad que hace que las madres maten a sus hijos, estamos empezando desde un punto de partida terrible”.

Sobre los baños inclusivos, Bocchio relató un episodio en el aeropuerto Jorge Chávez, donde cuestionó la medida que permite el acceso a cualquier persona que se identifique como mujer.

“Yo me voy a parar en la puerta de ese baño y estoy dispuesto a irme preso, pero no voy a dejar que un hombre entre si mi sobrina está dentro”, enfatizó.

Despedida de ‘El gran chef: Famosos’

Tras once temporadas en el programa, Bocchio confirmó que Latina TV decidió no contar con él para la siguiente edición del reality. “No voy a estar en la siguiente temporada, es una decisión que ha tomado el canal, están apostando por algo diferente”, explicó.

Su compañera Nelly Rossinelli le dedicó unas palabras de despedida en redes sociales. “Gracias por todas tus enseñanzas, no solo en lo culinario sino en lo espiritual. Eres un maestro”, escribió la tiktoker.

Nelly Rossinelli dedicó emotivo mensaje a Giacomo Bocchio tras su salida de "El gran chef famosos". (Foto: Captura de IG)

A su vez, Ricardo Rondón, primer ganador del concurso y amigo del chef, expresó apoyo a Bocchio, lamentando su salida del programa. “Celebro tu valentía al defender tus ideas con argumentos inquebrantables, fiel a tus valores y a tu fe en Cristo”, dijo.

“Quien exige tolerancia debe estar dispuesto a tolerar cuando se piensa distinto. ¡Eso no tendría que generar enemigos!”, añadió.

Hasta el momento, ni Javier Masías ni José Peláez, sus excompañeros en el programa, se han pronunciado.

Ricardo Rondón cuestiona retiro de Giacomo Bocchio de 'El gran chef' | Foto: Instagram

Nueva temporada de ‘El gran chef: Famosos’

Latina TV confirmó que la próxima edición del ‘reality’ se estrenará el 11 de marzo bajo el nombre ‘El gran chef: Famosos - Extremo’, con un elenco renovado que incluirá a Reimond Manco, Tula Rodríguez, Olenka Zimmerman y otras figuras.