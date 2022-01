La semana pasada el conductor del reality de competencia ‘Esto es guerra’, Gian Piero Díaz se despidió de las pantallas de América Televisión para asumir un nuevo proyecto junto a su partner Rossana Fernández Maldonado.

Hasta el año pasado, todo se trataba de un rumor, sin embargo, este primero de enero Gian Piero Díaz lanzó a través de su cuenta oficial en Instagram, un reel de lo que será su nuevo proyecto televisivo que se transmitirá a través Willax Televisión.

“Pronto SORPRÉNDETE. ¡Feliz año para todos! ¡¡¡Que este 2022 venga cargado de alegría y esperanza!!! @willaxtelevision @productorgeneraltv @rossana.fm @diegodibos”, escribió Gian Pierdo Díaz como leyenda del video posteado en sus redes.

En el video se ve el rostro de Gian Piero y Rossana escuchando algunas historias dolorosas de diferentes necesidades. Luego la pareja, que hace algunos años condujo “Fábrica de sueños” por ATV, se miran, sonríen, hacen una venía y aparece a toda pantalla la palabra Sorpréndete, que podría ser el nombre del nuevo programa.

Como se recuerda, Gian Piero Díaz se despidió de ‘Esto es guerra’ entre lágrimas, pero agradecido por todo lo aprendido durante los 10 años que ha conducido un programa de competencia.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, expresó en la última edición del reality.

“Creo que hoy es tiempo de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a la familia. Esa es la única y más importante razón por la que yo el 2022 no voy a estar con ustedes. Me voy con el cariño de los combatientes y guerreros”, añadió.

