Gino Assereto desmintió rumores de una separación de la conductora de televisión Jazmín Pinedo. El modelo publicó en Instagram un clip donde sale acompañado de la popular ‘Chinita’.

En las imágenes se puede apreciar a Gino Assereto haciéndole un comentario a Jazmín Pinedo mientras ella se ríe. El clip sería la prueba que la relación de la pareja continua estable.

Los rumores se dieron luego que Pinedo, comenzara a publicar videos durante su celebración de Año Nuevo, sin embargo, en ninguna de las historias de Instagram aparecía Gino Assereto.

Por otro lado, chico reality también mostró cómo recibió el 2020 y según se ve, lo hizo jugando PlayStation y pasadas unas horas, se grabó enviando sus mejores deseos a todos sus fanáticos en Instagram.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo se pronunció sobre el tema antes de Navidad. “Les quiero confesar que estoy harta de que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino. A Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben”, expresó en una de sus historias la conductora de televisión.

Gino Assereto responde a rumores de separación con Jazmín Pinedo