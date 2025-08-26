El martes 26 de agosto, América TV desmintió haberle prohibido el ingreso a Gisela Valcárcel a sus instalaciones, donde ella tenía pactada una participación en ‘América Hoy’, programa coproducido por su empresa, GV Producciones, junto a la televisora.

“La amentamos que haya sentido que no era bienvenida”, inició el comunicado del canal, añadiendo que, si bien tenían previsto la participación de Gisela en ‘América Hoy’, pidieron reprogramarlo por una supuesta falta de Valcárcel.

“[En ‘América Hoy’], programa co - producido por América Multimedia y su productora, GV Producciones, estaba prevista su participación; la cual se pidió reprogramar debido a que en días previos se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización” , resaltó el pronunciamiento.

Para luego añadir que, “el acuerdo comercial que los une con GV Producciones” tiene un orden y protocolo para la emisión de presentaciones comerciales, “mismas que debían ser cumplidos”, agregó el canal.

Tras ello, América Multimedia, precisó: “En ningún momento se prohibió su ingreso” , detallando que Gisela habría sido quien, ya en el set, “decidió unilateralmente levantar el programa en vivo”, incumpliendo con su contrato.

Finalmente, la casa televisora resaltó que “son respetuosos de la trayectoria profesional” de sus figuras, pero también de los acuerdos legales. De ese modo, el canal manifestó que “esperaban que las cosas regresen a la normalidad”.

En su comunicado, también se dirigieron a Gisela, expresando su deseo de que en los próximos días “se concrete su regreso a la televisión con la Teletón”, en septiembre.