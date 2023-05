La conductora de televisión Gisela Valcárcel se comunicó con el programa “América Hoy” y habló de diversos temas, entre ellos, la infidelidad del futbolista Paolo Hurtado a su esposa Rosa Fuentes, con quien estaba casado desde hace más de 10 años.

En la reciente edición del programa de América TV, Gisela Valcárcel fue consultada por su regreso a la televisión; sin embargo, prefirió tocar un tema totalmente distinto. En este caso, se refirió a cómo afronta Rosa Fuentes la infidelidad del futbolista Paolo Hurtado con Jossmery Toledo.

“Ahorita es más fácil responder que pienso de los infieles que hay por ahí. Me encanta que Rosa Fuentes saque adelante a su familia y se olvide. Lo que no nos suma, no debe restarnos, debe quedar al costado”, señaló Valcárcel.

“Lo digo por experiencia propia, el hombre que no se cuida, que te saca la vuelta de hecho no te la a sacar solo a ti, ya lo hizo antes y la va a seguir sacando si no cambia. A mi me da pena que hombres dejen de educar a sus hijos, una cosa es verlos de lejos y otra estar en el día a día”, agregó.

Gisela Valcárcel hablando de los infieles

Como se recuerda, luego que Paolo Hurtado fuera descubierto en comprometedoras situaciones con Jossmery Toledo en Cusco, su esposa Rosa Fuentes decidió viajar a Estados Unidos para evitar la presión mediática en medio de su proceso de embarazo.

Mientras Rosa Fuentes estaba en Norteamérica, Paolo Hurtado fue captado en una nueva reunión social al lado de Jossmery Toledo, quien intenta besarlo en todo momento mientras el futbolista voltea el rostro. Finalmente, la exchica reality logró su cometido en la reunión, donde también estuvo la familia del futbolista.

Sorpresa a productor de 'América Hoy'