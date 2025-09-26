El empresario Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, hablará en exclusiva ‘Magaly TV la Firme’ esta noche para responder a la denuncia de agresión física presentada por el exproductor de Latina TV, Christian Rodríguez.

En un avance difundido en las redes sociales de ATV, el programa anunció el descargo de Salcedo, quien ya había sido noticia en el mismo espacio al confirmar anteriormente el presunto romance clandestino entre el comunicador y la exreina de belleza.

Las declaraciones completas se emitirán hoy, viernes 26 de septiembre, a partir de las 9:45 p. m. en ‘Magaly TV la Firme’.

Christian Rodríguez Portugal, exproductor de “Arriba mi gente”, habría señalado ante la policía, tras sufrir una agresión, que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sería el responsable.

Según las declaraciones de Rodríguez, aseguró que logró reconocer a la persona que lo golpeó. “He reconocido a la persona”, señaló, de acuerdo con información publicada por el diario Trome.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro” , contó el exproductor de Latina.