Tras un mes de espera, llegó por fin el servicio HBO Max a Latinoamérica. Originalmente lanzado en Estados Unidos en 2020, se trata de la evolución del desfasado HBO GO, pero no solo tiene una interfaz renovada, pues incluye contenidos originales y un amplio catálogo de películas de los estudios Warner Bros. Pero no todos los interesados pueden suscribirse al servicio.

Originalmente pauteado para lanzarse este martes 29 de junio a las 8:30 AM, esto según la cuenta regresiva que compartió HBO Max, hay problemas técnicos para suscribirse. El Comercio comprobó que al ingresar los datos de una tarjeta de crédito, la app indica lo siguiente:

“Oops! Something went wrong. Please try again later”.

Traducción “Algo salió mal. Por favor, inténtelo más tarde”.

Al revisar la red social Twitter, comprobamos que varios usuarios experimentan el mismo fallo. Al cierre de este artículo contactamos con un representante de HBO Max para la región y así conocer más sobre este problema técnico. Actualizamos este artículo apenas nos responda.

Vale indicar también que el servicio tiene una cuenta en la red social Twitter dedicada a resolver dudas técnicas, que está activa desde aproximadamente las 9:30 AM (GMT-5) y ha respondido así a los usuarios que reportaron el error:

“Ante la llegada de HBO MAX, muchos fans están realizando sus pagos con sus bancos. Recomendamos, vuelva a intentar un poco más tarde. Si el error persiste, por favor no dude en volvernos a contactar. Seguimos a su disposición.”

Es común que, cuando se lanza un nuevo servicio de streaming por el que hay expectativa, la amplia cantidad de personas interesadas en el mismo, se presenten dificultades técnicas. Así ocurrió con Disney+.

