La actriz y comediante Bettina Oneto compartió en sus redes sociales el delicado momento que atraviesa su familia, revelando que su hijo Joel Lazon Oneto fue sometido a una cirugía tras ser diagnosticado con cáncer sarcoma sinovial. “Él es Joel Lazon Oneto, mi hijo, entrando al quirófano, con mucha fe, y acompañado de nuestras oraciones y las de ustedes” , escribió la artista, solicitando apoyo de sus seguidores.

Por su parte, Joel también se pronunció en Instagram con un extenso mensaje donde relataba el dolor que lo acompañó durante años, hasta que finalmente decidió acudir a un médico. “Lo que te duele hace tiempo se llama tumor”, le dijeron los doctores. “Nos presentamos: ‘Buenas tardes, con ustedes el sr. Tumor Maligno, AKA Cáncer’. Después de tantos años nos conocemos formalmente, pero necesito que te vayas para seguir con mi vida”, comentó.

Tras la cirugía, Bettina informó que la intervención fue exitosa. “Gracias por el amor inmenso que nos han hecho sentir, por sus oraciones y mensajes. Mi hijo ha sido operado de un cáncer Sarcoma Sinovial. Totalmente extirpado con éxito”, expresó, aliviada y agradecida por el apoyo recibido. Joel compartió una foto agradeciendo el apoyo y afirmando que se encontraba en recuperación. “Loquito para rato”, escribió, mostrando su optimismo ante la difícil situación.

Su hermana Shantall, visiblemente conmovida, también le dedicó unas emotivas palabras: “Ay hermano mío, no voy a negar que entre lágrimas leo todo esto, estos días no han sido nada fácil para nosotros, en especial para ti”. Agrega que, aunque la diferencia de edad no les permitió compartir mucho en la infancia, está segura de que la vida los unirá aún más. “¡Que te jodan cáncer! ¡Ahora sal de aquí y déjanos manejarlo! Nosotros tenemos esto”, finalizó Shantall.