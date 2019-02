El actor de "The Young and the Restless", Kristoff St. John, falleció a los 52 años

Kristoff St. John, quien interpretó a Neil Winter en la serie de CBS "The Young and The Restless" por 27 años, falleció según informó su abogado Mark Geragos a la prensa internacional.

El actor fue encontrado muerto en su casa ubicada en Woodland Hills, Los Ángeles, el domingo por la tarde. Se desconocen las causas de su deceso, por lo cual le realizará una autopsia.

CBS y Sony Pictures Television, el estudio que produce "The Young and the Restless", emitieron un comunicado el lunes que decía "La noticia de la muerte de Kristoff St. John es desgarradora".

With the heaviest of hearts, we say goodbye to our friend and CBS Daytime family member, the incomparable, Kristoff St. John. @YandR_CBS #YR pic.twitter.com/htphXEzOHh — CBS Daytime (@CBSDaytime) 4 de febrero de 2019

Nacido en la ciudad de Nueva York, St. John, hijo del actor Christopher St. John, ingresó a la industria desde muy joven, pues actuó en televisión a los 7 años para el programa "That's My Mama".

Kristoff St. John también actuó en "Hangin 'with Mr. Cooper" e hizo apariciones en otros programas de televisión, como "Diagnosis Murder", "The Nanny", "The Jamie Foxx Show", "Martin", "Living Single, entre otras.



Kristoff St. John fue nominado a nueve Daytime Emmy Awards por su papel como Neil Winters en el programa de CBS, un papel que había desempeñado desde 1991, ganando en dos oportunidades.

Sin embargo, el actor estuvo lidiando con problemas personales tras la muerte de su hijo de 24 años, quien se suicidó en un centro de psiquiatría en California en el 2017. Kristoff St. John y su esposa demandaron a la instalación y se tomó una licencia en su trabajo para hacer frente a su depresión.

On November 23rd Kristoff St John and I lost our beautiful son, Julian St John. Our son wa... http://t.co/mDtPTqEMTT pic.twitter.com/nVUDtEuFBG — Mia St. John (@MiaStJohnBoxer) 29 de noviembre de 2014

El actor, quien estaba comprometido con la modelo rusa Kseniya Mikhalevaen desde setiembre, deja dos hijas.

La última actividad de Kristoff St. John en Twitter fue el 21 de enero cuando compartió un twet que decía: "La pérdida de un hijo es un proceso. Comienza el día que tu hijo fallece y finaliza el día en que su padre se une a él".