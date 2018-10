Actriz asegura que James Franco la agredió físicamente

Busy Philipps afirma en su nuevo libro "This Will Only Durt a Little" ("Esto solo durará un poco"), que James Franco, quien su su compañero en "Freaks and Geeks", la agredió físicamente durante la filmación de dicha serie.

Philipps interpretó a Kim Kelly, la novia de Daniel Desario, interpretado por James Franco, en la serie "Freaks and Geeks" de 1999. La agresión se reveló en 2011, sin embargo da más detalles en el libro de memorias.

"Un matón". Así describe Busy al actor: "Parecía que durante el verano había leído 'Easy Riders', 'Raging Bull' o algo así, y había decidido que la única forma de ser tomado en serio era ser un imbécil", sostiene.

Philipps describió el momento en que el actor la tira al suelo; pues al parecer Franco tomaba muy enserio las grabaciones. "El director me pidió que golpeara a James mientras corríamos tras el coche y decíamos mi línea"; sin embargo, Franco no siguió el libreto y solo la agarró de los brazos, le gritó en la cara y la tiró al suelo.

"Inmediatamente, pude sentir mis lágrimas, pero intenté tragarlas". Ella esperaba que Franco fuera reprendido, pero aparentemente todo lo que trataron como si fuera un golpe insignificante.

Sin embargo, también cuenta que luego de incidente, Franco se acercó y se disculpó. "Él sonrió y me abrazó. James es una gran estrella de cine. Fue horrible para mí, sí, pero también (él) es encantador como el infierno. Ahí es donde vive la manipulación", dice Busy Philipps.