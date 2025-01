La actriz Daniella Pineda, de 37 años, conocida por sus papeles en películas como “Jurassic World” y en la serie de Netflix “Cowboy Bebop”, fue víctima de los incendios que azotan Los Ángeles. La tragedia le arrebató por completo su hogar, el cual había adquirido con mucho esfuerzo y por primera vez. Según compartió en redes sociales, se quedó sin nada, excepto la ropa que llevaba puesta y algunos dispositivos electrónicos.

En su relato, Pineda detalló que el fuego arrasó velozmente con su propiedad, pudiendo salvar únicamente a su perro. “Esta fue la primera casa que compré, mi primera vez”, escribió en Instagram, para luego añadir: “El fuego se desató tan rápido que lo único que pude tomar fue a mi perro y mi portátil, y eso fue todo”.

Según Daniella, actualmente solo “tiene un par de zapatos a su nombre”, pero se encuentra “feliz y agradecida de estar viva”. Además, reflexionó: “La gente realmente se muestra unos por otros cuando llega el desastre. Gracias a todos los que se ofrecieron a ayudarme”.

A pesar de estar a salvo, lamentó el fallecimiento de sus dos peces, a quienes no pudo rescatar debido al voraz incendio que consumió toda su vivienda. “Siempre se aseguraba de que su temperatura fuera la correcta, los mimaba, jugaba con ellos. Me encantaron. Eran preciosos y me traían alegría todos los días”, escribió luego.

Finalmente, al compartir fotos del desastre, que muestran su casa reducida a cenizas con solo las bases del edificio intactas, y otras imágenes de los incendios que ya han cobrado la vida de cinco personas, Pineda comentó: “Las cosas son solo cosas, no tienen valor. Lo que realmente importa son los seres vivos, los humanos y nuestro medio ambiente”.

MÁS INFORMACIÓN: Academia reprograma nominaciones al Oscar 2025 por incendios en Los Angeles

¿Quién es Daniella Pineda?





Daniella Pineda es una actriz estadounidense de origen mexicano, nacida el 20 de febrero de 1987 en Oakland, California. Es conocida por interpretar a la Dra. Zia Rodríguez en las películas “Jurassic World: Fallen Kingdom” (2018) y “Jurassic World: Dominion” (2022). Además, ha participado en la serie de Netflix “Cowboy Bebop” (2021), donde dio vida a Faye Valentine.

En televisión, Pineda estuvo en series como “The Detour” (2016-2019), interpretando a Delilah, y en “Mr. Iglesias” (2019-2020), como la profesora Gabrielle. También ha aparecido en “The Originals” (2015) y “Unbreakable Kimmy Schmidt” (2016). Además, la actriz es una activista por las minorías civiles y otras causas progresistas.