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Actriz acusa a James Cameron de basar a Neytiri en su rostro sin permiso. (Foto: Composición)
Actriz acusa a James Cameron de basar a Neytiri en su rostro sin permiso. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El director James Cameron y The Walt Disney Company enfrentan una demanda presentada por la actriz Q’orianka Kilcher, quien acusa al cineasta de haber utilizado sus rasgos faciales sin consentimiento para crear a Neytiri, uno de los personajes principales de la franquicia Avatar.

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