Aladdin: conoce a Naomi Scott, la princesa Jasmine

Ya llegó a los cines la cinta Aladdin, la nueva película de imagen real de Disney basada en el clásico de animación de 1992. Esta historia cuenta la vida de un joven de la calle que un día encuentra una lámpara mágica que tiene en su interior a un genio capaz de concederle tres deseos, uno de los cuales es usado por Aladdin para disfrazarse como un príncipe adinerado con tal de impresionar a la princesa Jasmine, hija del sultán de quien se enamora. Este remake está interpretado por Mena Massoud, Naomi Scott y Will Smith.

Originalmente, Disney propuso una trama que funcionara como secuela de la primera cinta, donde se contara el origen del genio. Sin embargo, decidieron cambiar el argumento y enfocarse en un remake que mezcla la trama del clásico original con historias de "Las mil y una noches" y "El ladrón de Bagdad", pero esta vez con personas reales como protagonistas.



En esta nueva versión de Aladdin, los protagonistas tienen un ligero cambio en su look. Por ejemplo, Aladdin ha cambiado su característico chaleco morado y sus pantalones blancos por prendas mucho menos reveladora y que no distraer a los espectadores mostrando constantemente los abdominales de Mena Massoud.



Por su parte Naomi Scott siguió los pasos de su compañero de reparto y en la película, la princesa Jasmine no muestra el ombligo, ya que los productores creyeron que es importante hacer algunos ajustes de la animación original.



Y hablando de la protagonista, ¿quién es Naomi Scott? La actriz que protagoniza a una de las princesas de Disney.



¿QUIÉN ES NAOMI SCOTT?

Naomi Scott nació en Londres en 1993, de padre británico y madre india. La actriz de 26 años empezó su carrera como cantante en la Bridge Church Youth Band y participó en varios musicales de su escuela hasta que fue descubierta por el cantante de pop británico Kelle Bryan de la banda de chicas Eternal.



Su primer papel importante como actriz fue una serie de Disney Channel Reino Unido, Life Bites. En el 2011, interpretó a Maddy Shannon en la serie de ciencia ficción Terra Nova. También interpretó a Lourdes en el cortometraje del 2013, Our Lady of Lourdes. Consiguió un papel protagónico en la adaptación de Power Rangers en el 2017 y fue seleccionada como la Princesa Jasmine en la película de carne y hueso Aladdin.



En el 2014 se casó con el futbolista inglés Jordan Spence y desde ese momento están juntos y disfrutan de su vida en pareja y ambos se apoyan en cada uno de los proyectos que tienen.



FILMOGRAFÍA

TELEVISIÓN

2009 – Life Bites

2011- Terra Nova

2015 – Lewis



CINE

2011 - Lemonade Mouth

2013 - Our Lady of Lourdes

2015 - Los 33

2016 - The Martian

2017 - Power Rangers

2019 – Aladdin

2019 - Los ángeles de Charlie