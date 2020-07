Amber Heard le dijo a la Corte Suprema Británica que su exesposo Johnny Depp le hizo temer por su vida durante la relación que mantuvieron hasta hace cuatro años. La actriz hizo esta declaración mientras subía al estrado de los testigos durante la explosiva batalla de difamación que el actor mantiene contra el diario The Sun.

Como se recuerda, Johnny Depp está demandando al tabloide británico después de que este lo tildara de “golpeador de esposa” por su presunto maltrato a Amber Heard durante su relación entre 2011 y 2016. Depp ha negado enérgicamente esta acusación hasta la actualidad.

En este contexto, Heard acudió al estrado de los testigos este lunes para proporcionar evidencia sobre las 14 acusaciones de violencia doméstica que ha dirigido contra Depp, y las que sirvieron como fuente a la editorial de The Sun, liderado por Rupert Murdoch.

En una declaración escrita de un testigo proporcionada a la corte, Heard acusó a Depp de someterla a abuso verbal y físico, incluyendo gritos, insultos, amenazas, puñetazos, bofetadas, patadas, golpes de cabeza y asfixia, así como “comportamiento extremadamente controlador e intimidante”.

Según la Asociación de la Prensa, ella aseguró que “algunos incidentes fueron tan graves que temí que me matara, ya sea intencionalmente o simplemente por perder el control e ir demasiado lejos. Él explícitamente amenazó con matarme muchas veces“.

En ese sentido, Amber Heard describió un incidente en Japón durante el 2015, en el que alegó que Johnny Depp la atacó en una habitación de hotel. “Hubo una discusión en una habitación de hotel en Tokio que resultó en que Johnny se arrodillara sobre mi espalda y me golpeara en la parte posterior de la cabeza”, dijo.

En su declaración, Heard afirmó que Depp atribuiría su comportamiento a una doble personalidad. “Culparía todas sus acciones a un tercero creado por él mismo en lugar de a sí mismo, al que a menudo llamó ‘el monstruo'”, dijo. “Hablaba de eso como si fuera otra persona o personalidad y no él haciendo todas estas cosas”, agregó.

Ella también dijo: “Cuando Johnny pone su atención en ti, con toda su intensidad y oscuridad, es diferente a todo lo que he experimentado. Cuando digo que era oscuro es porque tenía una forma de hablar violenta y oscura: la forma en que hablaba de que nuestra relación era ‘viva o muerta’ y me decía que la muerte era la única forma de salir de la relación“.

La actriz de Aquaman, que se casó con Johnny Depp en 2015 antes de divorciarse un año después, acusó al actor de vivir en un estado de “victimización armada” y de funcionar con “cero responsabilidad ante cualquiera”. Heard agregó que ella pensó que podía “arreglar” a Depp.

“Pensé que podría mejorar y que lo haría, y lo quería tanto hasta el final. Después de episodios violentos, su equipo trataría de convencerme de que me quedara con él o que volviera, a menudo diciéndome que lo sentía y que me limpiaría. Creo que me quedé no solo porque tenía la esperanza de que él se limpiara y cambiara las cosas, sino también por la responsabilidad que sentía, que me dijeran que era yo quien lo motivaría y ayudaría a que se limpiara“, dijo.