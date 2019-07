"American Pie": así fue el reencuentro del elenco por el 20 aniversario del filme

A 20 años del estreno de "American Pie", el elenco protagónico de la cinta se reunió en el programa Entertainment Today para conversar sobre el significado que tuvo esta película en sus vidas.

Al reencuentro asistieron Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Natasha Lyonne, Eddie Kaye Thomas, Tara Reid y Chris Klein, y el momento fue compartido en las cuentas de Instagram de algunos de ellos.

"Happy 20th American Pie! #reunited", escribió Alyson Hannigan en su cuenta de Instagram mientras que Tara Reid compartió el siguiente mensaje:



"Nuestra pandilla está de vuelta en @entertainmenttonight reunida por nuestro 20º aniversario. No te pierdas la reunión en dos partes esta noche y mañana por la noche en ET # americanpie20 #tarareid #et #AmericanPie".



"American Pie" se convirtió en todo un referente en el género cinematográfico de la comedia. La película estrenada en 1999, dio pie a otros tres filmes lanzados en 2001, 2003 y un especial en 2012.



La historia de fiestas, alcohol y sexo de Jim, Stifler, Finch, Nadia, Lessica, Michelle y Vicky, traspasó generación y aún se pueden seguir viendo en plataformas de streaming y en la televisión por cable.

Solo con el filme de 1999, los directores Paul y Chris Weitz recaudaron más de 235 millones de dólares en la taquilla, lo que dio pie a que otros directores se interesaran en abordar temáticas de adolescentes en filmes de comedia.