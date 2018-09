El 2 de noviembre, Eagle Vision lanzará el nuevo documental vía DVD, Blu-ray y digital de Amy Winehouse titulado "Back to Black", el cual es una mirada íntima a la creación de su último álbum.

El documental de Amy Winehouse muestra imágenes nunca antes vistas de la cantante, así como entrevistas con Mark Ronson y Salaam Remi, quien trabajó con la artista en el disco.

Asimismo, incluirá el espectáculo privado "An Evening in London", el cual realizó en el 2008, la noche que ganó 5 premios Grammy.

El video muestra a Amy Winehouse como artista dentro del proceso creativo de "Back to Black", segundo y último disco de la cantante soul, lejos de la vida ‘problemática’ que la caracterizaba.

En los primeros momentos del documental, Amy Winehouse alega: "Escribí un álbum del que estoy muy orgulloso de una mala situación que tuve que supera... que es más o menos donde comienza y termina para mí".

"Back to Black" (2006), que siguió el disco ‘Frank’ (2003), vendió más de 19 millones de copias en el mundo, con cinco singles: “Rehab, “Back to Black”, “You Know I’m No God”, “Tears Dry on Their Own” y “Love Is a Losing Game”. Mira el tráíler del nuevo documental de Amy Winehouse.



Como se recuerda la estrella del soul murió el 23 de julio del 2011 a la edad de 27 años tras sufrir un colapso debido al síndrome de abstinencia, pese a que inicialmente se creía que había sido debido a sus adicciones.