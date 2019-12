El pasado 9 de diciembre, Ana de Armas, la actriz española de 31 años que saltó a la fama en 2007 como actriz de la serie juvenil “El Internado”, confesaba sentirse incrédula con lo que pasaba. Había sido nominada por primera vez a un Globo de Oro por su papel en la película “Knives Out”, actualmente en cartelera.

“Denme un minuto, gente. ¡Aún sigo sin palabras! ¡¡¡Esto es una locura!!! ¡¡aaaah!!”, escribió la actriz en su perfil oficial de Twitter a los pocos minutos de anunciarse su candidatura como Mejor actriz de comedia.

Esta nominación a los Globos de Oro, llega cinco años después de que Ana De Armas haya decidido dejar su mediano éxito en España para probar suerte en Hollywood. La actriz ha contado que su primera etapa en Estados Unidos fue un desastre debido a que no hablaba inglés y no podía audicionar porque nadie le entendía lo que decía. Sin embargo, la suerte no tardaría en llegarle.

Solo dos años después y gracias a la ayuda de su ex pareja, el actor venezolano Édgar Ramírez,consiguió ser parte de la poderosa agencia de talentos CAA y conseguir sus primeros papeles importantes en la siempre difícil Hollywood.

Así, en 2017, Ana de Armas ya formaba parte de proyectos como “War Dogs”, cinta dirigida por Todd Phillips, el mismo del “Joker” y para el que actuó fonéticamente. Después, llegarían Blade Runner 2049, junto a Harrison Ford, Jared Leto y Ryan Gosling hasta la mencionada “Knives Out”, película que viene siendo aclamada por la crítica y que también ha sido nominada al Globo de Oro 2020.

Sobre cómo elige sus papeles en Hollywood y evita el encasillamiento que le hace la industria a los actores latinos, Ana ha dicho que ha rechazado algunos papeles de mujeres latinas, debido a que caen en los “estereotipos”.

“No es que rechace hacer de latina. Soy cubana, orgullosa de ser cubana, y haré de latina toda la vida porque es lo que represento. Lo que rechazo son los papeles de latina que no tienen nada que aportar y que destacan características que no son necesariamente lo que representa a la comunidad latina”, indicó.

Y todo lo contrario a los estereotipos que comenta Ana es ‘Martha’, su papel en “Knives Out”. “Es el único personaje que tiene unos valores que no tiene el resto de la familia, por mucho dinero o poder que tengan”, declaró la actriz.

10 DATOS DE ANA DE ARMAS

Con varios proyectos cinematográficos en camino, como el estreno en abril de 'Sin tiempo para morir", la nueva película de James Bond y la última de Daniel Craig como l agente secreto, parece ser que el 2020 será el año de Ana de Armas.





A CONTINUACIÓN, 10 DATOS SOBRE ANA DE ARMAS QUE QUIZÁS DESCONOCÍAS

1-ORIGEN CUBANO

Ana Celia de Armas Caso nació en Santa Cruz del Norte, en Cuba en 1988. A los 18 años se graduó como actriz en la Escuela de Teatro de La Habana y decidió probar suerte en España, la tierra de sus abuelos. Según ha contado la intérprete, llegó al país europeo con 300 dólares en el bolsillo, pensando que con ese monto podría vivir tranquila un buen tiempo.

2- Su primer papel importante se dio en el cine, en 2006 con la película “Una rosa de Francia”. del director Manuel Gutiérrez Aragón. Al año siguiente, formaría parte de “El internado”, la serie juvenil en la que Ana encarnó a Carolina Leal y por el que se le recuerda hasta ahora.

3-'El internado’ fue un éxito hacia finales del 2000 y lanzó a la fama no solo a Ana de Armas sino también a Blanca Suárez, Yon González, Elena Furiase o Martiño Rivas. Tras tres temporadas en el aire, la actriz pidió que maten a su personaje Carolina Leal, para poder centrarse en su carrera cinematográfica.

4- Tras su salida de “El internado”, Ana probaría suerte en películas como “Mentiras y gordas”, la más taquillera de 2009 en España y otras de mediano éxito como ‘El callejón’ (2011) y “Anabel” (2015).

5-En 2014 se divorcia del actor catalán Marc Clotet, solo dos años después de haber contraído matrimonio. Ese mismo año, vende todo lo que tenía en Madrid y viaja a Los Ángeles con el objetivo de ampliar su carrera como actriz.





6-Su primer papel en Hollywood fue nada menos que al lado de Robert de Niro, en la película “Manos de piedra”. Ana interpretó a la esposa del boxeador panameño, papel interpretado por el venezolano Edgar Ramírez.

7-A Ana se le ha relacionado sentimentalmente con varios actores,entre ellos con el Edgar Ramírez. Sin embargo, la actriz nunca confirmó si fueron algo más que amigos.

“Somos muy buenos amigos, hicimos una película juntos que nos tocó a todos muy en el fondo, y vivimos una trayectoria muy bonita con ese proyecto en el Festival de Cannes y desde entonces hemos sido amigos. Nos ayudamos todo el tiempo y nos aconsejamos. Él es venezolano, yo soy cubana… tenemos muchísimo en común y somos amigos de los que cuesta encontrar. Entonces se cuida a la gente que quieres, pero no hay nada más“, declaró Ana en 2017 a la revista ¡HOLA!.

8-En agosto pasado, Ana de Armas anunció que personificará a Marylin Monroe para una serie que se emitirá en Netflix. Aún se desconoce la fecha de estreno pero se sabe que se titulará ‘Blonde’, será dirigida por Andrew Dominik y que uno de los productores será Brad Pitt.

9-Ana de Armas contó que cuando se enteró que había sido aceptada en el reparto de Blade Runner 2049 en 2017, estaba en un Uber y sin poder creerlo se puso a llorar.

10- En reiteradas ocasiones Ana de Armas ha dicho que no sale con nadie y que su verdadero amor es Elvis, su perro, con el que vive desde hace 8 años.