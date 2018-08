Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron en 2016 el final de su matrimonio, y con ello concluyeron una historia de amor que, así como sus taquilleras películas, fue seguida por millones en el mundo. ¿En qué momento se quebró la relación? La respuesta es incierta, lo que es un hecho es que lo que construyeron en más de 10 años juntos: una fortuna y una familia, hoy los enfrenta en uno de los divorcios más comentados de los últimos tiempos.

Recientes documentos judiciales revelaron que Brad Pitt asegura haber pagado por el mantenimiento de sus hijos, desde que se separó de Angelina Jolie, más de 1,3 millones de dólares; además de correr con un crédito de 8 millones para que su ex pareja afrontara la compra de su nueva vivienda. Lo curioso es que en el mismo proceso ella afirma lo contrario: que su marido no cumplió con sus obligaciones económicas familiares.

De acuerdo a los abogados de Pitt, las manifestaciones de la ganadora del Globo de Oro son "calculadas", pues busca "incrementar el conflicto" y "manipular la cobertura mediática". Y aunque será el juez el que deberá determinar la verdad entre tantos dimes y diretes, esta historia parece no tener todavía un desenlace claro. Aquí hacemos un repaso de la cronología clave para entender cómo la situación llegó a niveles de alta tensión.

23 de agosto del 2014: Después de 10 años juntos, Angelina Jolie y Brad Pitt se casan en una ceremonia íntima y con la participación de todos sus hijos.

19 de septiembre del 2016: TMZ informa que Angelina Jolie presentó los papeles de divorcio alegando "diferencias irreconciliables. La actriz señalaba que no estaban juntos desde el 15 de septiembre del 2016. Su vocero añadió que la decisión de separarse respondía a la necesidad de velar por "la salud de la familia". Pitt amplió en un comunicado en "People" que se sentía "muy triste" por ello. "Pero lo más importante es el bienestar de nuestros hijos, por lo que pido se respeto su espacio en estos momentos".

29 de septiembre del 2016: Angelina Jolie contrató a una famosa experta en gestión de crisis: Judy Smith, que fue la inspiración el personaje de Kerry Washington, Olivia Pope, en el exitoso drama de la cadena ABC, "Scandal".

30 de septiembre del 2016: Angelina Jolie obtiene la custodia temporal de sus seis hijos menores de edad. Se pide investigar un hecho de violencia que involucraba a Brad Pitt y a Maddox, el hijo adoptivo de la pareja que en ese entonces tenía 15 años. Se dijo que el actor, estando ebrio, maltrató física y verbalmente al adolescente en el aeropuerto de Minnesota.

8 de noviembre del 2016: Jolie y Pitt llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos. Ella mantenía la tenencia temporal, pero con "visitas terapéuticas con su padre".

9 de noviembre del 2016: El departamento de familia y menores de la Corte de Los Ángeles libra a Brad Pitt por los cargos de supuesta violencia contra Maddox. Pocos días después, Angelina Jolie emite un comunicado en el que dice estar "aliviada" por el resultado de las investigaciones. "Esperamos concluir el caso para que los niños se puedan recuperar", se leía en la misiva.



21 de diciembre del 2016: la revista "People" revela documentos en los que Brad Pitt le reclama a su ex pareja por no "cuidar de la privacidad de sus hijos" durante la batalla legal y "exponer a los niños" al revelar los nombres de los terapeutas que los trataban.

10 de enero del 2017: "People" publica un comunicado conjunto de Jolie y Pitt en el que dicen unirse por el beneficio de sus hijos. "Ambas partes han firmado un acuerdo para preservar la privacidad de los niños y la familia manteniendo la documentación del proceso de manera confidencial".

20 de febrero del 2017: Mientras rodaba "First They Killed My Father", Angelina Jolie habla de su divorcio y dice que se trata de un momento "Muy difícil", pero que se mantiene con Pitt como "una familia".

20 de marzo del 2017: Angelina Jolie y Brad Pitt lanzan una línea de aceite de oliva de Chateau Miraval, la propiedad poseen juntos en Francia. La pareja había lanzado anteriormente una línea de vino de los viñedos ubicados en la finca.

20 de abril del 2017: Angelina Jolie adquiere por 25 millones de dólares una casa en Los Ángeles. Se trataría de la compra a la que hizo referencia hace unos días Brad Pitt al afirmar que aportó 8 millones de dólares para una compra inmobiliaria.

26 de julio del 2017: Angelina Jolie ofrece una entrevista en su nueva casa para la revista "Vanity Fair". Sobre su divorcio de Brad Pitt dice: "Las cosas salieron mal. No quería usar esta palabra... pero se pusieron difíciles. Los niños no están sanando de este proceso. Se recuperan con... con cosas de la vida".

13 de junio del 2018: Un miembro de la Corte insiste en que los niños Pitt Jolie deben mantener una "relación sana" con su padre. Documentos revelados por "People" se explica que, "si los niños no pasan más tiempo con su padre, esto perjudicará el tiempo que pasen con Angelina Jolie". Los representantes de la actriz respondieron asegurando que estas "filtraciones de información" no eran positivas para los menores.



7 de agosto del 2018: NBC News reporta que Angelina Jolie denunció que su ex pareja no le ha pagado ningún tipo de pensión alimenticia para sus hijos hace más de un año y medio.

8 de agosto del 2018: Brad Pitt cuestionó las afirmaciones de Angelina Jolie de que el actor no ha pagado una pensión alimenticia "significativa" desde su separación y aseguró que, en ese lapso de tiempo, pagó 1,3 millones de dólares en "cuentas" en beneficio de Jolie y sus seis hijos.

8 de agosto del 2018: En defensa de Angelina Jolie, Samantha Bley DeJean, su abogada, afirmó que los documentos presentados por su representada en la Corte Suprema han sido "apropiados legalmente y precisos en cuanto a los hechos en todos sus aspectos". "Lo que han hecho los abogados de Brad ha sido un intento descarado de tapar la verdad y distraer los hechos de que no ha cumplido como debe sus obligaciones legales para mantener a los niños". Sobre los millones depositados para la compra de la vivienda, la abogada dijo que se depositaron después de lo ocurrido en septiembre de 2016 (la pelea entre Pitt y Maddox), cuando "Angelina y sus hijos tuvieron que mudarse del hogar familiar, que Brad decidió conservar con todo su contenido".