Angelina Jolie y Brad Pitt aún no llegan a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos

Pese a que algunos medios reportaron que Angelina Jolie y Brad Pitt estarían cerca de solucionar la batalla legal que sostienen desde hace dos años por la custodia de sus hijos, esto estaría lejos de la realidad.

Una fuente cercana al proceso aseguró al portal E! News que los rumores que vienen circulando sobre un nuevo acuerdo de custodia de Maddox (17), Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12) y los gemelos Knox y Vivienne (10) son falsos.

Ello debido a que el compromiso original de los ex esposos sobre la custodia ordenado por el tribunal sigue vigente. La fuente indicó además que Angelina Jolie y Brad Pitt tenían previsto reunirse el último martes 21 de agosto, pero el encuentro fue pospuesto.

Otra fuente aseguró al mencionado sitio web que los abogados de Angelina Jolie y Brad Pitt se reunieron recientemente para resolver los detalles de un plan de custodia para los próximos meses, en un proceso que ha sido "muy lento".

En tanto, una tercera fuente indicó: "En términos de la relación de los niños con Brad (Pitt), Angelina (Jolie) definitivamente sigue comprometida a ayudar a que los niños se curen con su padre".

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt pasaron la mayor parte del verano con su madre en Londres, que estaba filmando la segunda parte de "Maléfica", mientras su papá estaba en Los Ángeles grabando "Once Upon a Time in Hollywood" con Quentin Tarantino.

Hace algunas semanas, Angelina Jolie regresó a California junto a sus seis hijos y los últimos días han sido fotografiados realizando compras y diversas actividades.