Angelina Jolie, Brad Pitt y otros amargos divorcios de Hollywood | FOTOS

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron, durante un buen tiempo, la pareja predilecta de Hollywood, pero en los últimos meses su separación y la disputa legal por la custodia de sus hijos los han colocado en primera plana.

No obstante, el divorcio de la 'it couple' Hollywood no es el único que ha generado una marea de comentarios e interés público en el mundo del espectáculo. La galería adjunta a esta nota, reúne algunas de estas agrias separaciones.

Desde acusaciones mutuas de maltrato, comentarios poco afortunados ante los medios y millonarios pedidos de compensación. Parece ser que mantener una relación longeva y saludable es sumamente complicado en la gran industria del entretenimiento.

Aunque algunos medios señalan que Angelina Jolie y Brad Pitt están cerca de lograr un acuerdo en su separación, este aún no tiene confirmación oficial. La vida de una estrella de Hollywood puede ser más dura de lo que algunos piensan.