Angelina Jolie asistió junto a sus hijas Shiloh y Zahara a la premiación del National Board of Review of Motion Pictures celebrada el pasado martes en Nueva York.

La ganadora del Oscar llegó apara aceptar el Premio a la Libertad de Expresión por su película "First They Killed My Father".

Como se rumoreó hace unos días, Shiloh confirmó la rotura de su brazo mientras practicaba snowboard durante las vacaciones familiares en las montañas.

Esta es la segunda gala de premios a la que asiste la actriz de 42 años en lo que va del año. El pasado domingo llegó a ala ceremonia de los Globos de Oro acompañada de su hijo Pax de 14 años.