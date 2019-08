Angelina Jolie se lanza como youtuber y estos son sus dos primeros videos

Angelina Jolie también ha querido sumarse a la fiebre youtuber y se ha abierto su propio canal en la popular plataforma.

Sin embargo, a diferencia de aristas que han incursionado en YouTube para hablar de su día a día o dar tips de belleza o salud, la actriz ha preferido potenciar su papel como activista.

En una semana de creada su cuenta en YouTube, la actriz tiene 12 mil suscriptores y ha compartido dos videos con sus discursos.

El primer video de la expareja de Brad Pitt es de 15 minutos y es un resumen de las palabras que pronunció en marzo, en la apertura de la reunión anual de las Naciones Unidas para ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, donde trata temas como la igualdad de género y la defensa de los derechos de la mujer y los refugiados.

El segundo, de poco más de seis minutos, es un corte del discurso que dio Angelina Jolie hace dos años durante el desayuno de las Mujeres en la industria del entretenimiento, organizado por The Hollywood Reporter, donde pone el foco en el papel de la mujer en la actualidad.

Los seguidores de la actriz de Hollywood no han tardado en manifestarse, en los comentarios muchos la han felicitado y han coincidido que es una "inspiración".

“Angelina Jolie, eres la inspiración de muchas mujeres”, “una chica en el millón, te amo por siempre”, “muchas gracias por decir estas palabras. Estas palabras me han inspirado mucho. Y como has abierto tu propio canal de YouTube, felicidades”, “soy una niña árabe y aprecio mucho su trabajo. Siento que todavía hay buenas personas en el mundo que no distinguen la raza y la religión”, se lee en los comentarios.