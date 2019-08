Angelina Jolie confiesa que su vida no ha sido fácil tras su separación de Brad Pitt

Angelina Jolie rompió su silencio y después de mucho tiempo habló de su situación actual, luego de tres años de haberse separado de Brad Pitt. Recordemos que desde su ruptura, la pareja inició una disputa legal por la tenencia de sus seis hijos, los términos de su divorcio y la repartición de bienes en común.

Tras mantenerse al margen de la escena pública, Jolie presentó "Maléfica: Maestra del mal" en la D23 Expo y durante la presentación, la actriz se pronunció sobre su complicada ruptura con el actor.

"Soy como cualquiera y especialmente estos últimos años no han sido los más fáciles, no he me sentido con la suficiente fuerza. Pero hay algo que, cuando no te sientes fuerte, te hace seguir adelante", contó Jolie a E! News.

Recordemos que Angelina Jolie acaba de fichar por Marvel, y participará en la nueva producción de superhéroes, "Eternals", donde encarnará a uno de los personajes más poderosos de la franquicia, Thena.

"A veces te sientes deprimida y tienes que levantarte. Ahora mismo, estoy entrenándome duro para poder interpretar a Thena (su personaje en "Eternals") y ella es muy positiva... tan saludable y tan agresiva que a veces pienso 'esto no va a funcionar', pero tienes que seguir y presionarte para hacerlo", reveló la actriz.

"Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de interpretar este tipo de personajes, que me hacen sacar toda la fortaleza que tengo y me recuerdan que yo también puedo ser fuerte", añadió la actriz "Tomb Raider".

Asimismo, Jolie también reveló cómo se siente luego que su hijo mayor, Maddox Jolie-Pitt, se mudara a Corea del Sur para iniciar sus estudios en la Universidad Yonsei de Seúl.

"Estoy muy orgullosa de él. Estaba listo. No podría estar más emocionada. Nuestra casa en Camboya está a seis horas, así que tengo planes para vigilarlo. Voy a ser una de esas madres. Solo dame unas semanas y estará de regreso en el avión", precisó.