Angelina Jolie tendrá que ampliar el horario de visitas familiares de Brad Pitt

La batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por la custodia de sus 6 hijos no da tregua. Esta vez, un juez ordenó a la actriz otorgar el derecho a que su ex esposo vea a sus hijos, "por no menos de 4 horas en días de escuela, y 12 horas los fines de semana", según recoge TMZ.

Para ello, Jolie tiene que mantener su domicilio en EE.UU. y cumplir con el mandato del juez.

Según informa el portal, la actriz de "Tomb Raider" no está impidiendo que Brad Pitt vea a sus hijos, pero señalan que se interpone entre ellos y su padre. Angelina ejerce influencia sobre los 6 hijos de la ex pareja: Maddox, de 17 años ; Pax, de 14; Zahara, de 13; Shiloh, de 12; y Knox y Vivienne, de 10 años.

Los tres hijos varones parecen haber sido muy influenciados y no quieren ver a Brad, mientras que las niñas han sido más abiertas al acercamiento, tras la separación de las estrellas.

El juez además emitió un informe criticando a Angelina por no permitir que los niños interactúen apropiadamente con su padre. El juez estableció una política de teléfono celular en la que Brad puede llamar y enviar mensajes de texto a los niños a voluntad, y Angelina no puede monitorear estas conversaciones.