Han pasado cuatro años desde que Angelina Jolie finalmente se divorció de Brad Pitt. Sin embargo, su relación continúa estando a la luz de la prensa por la inevitable relación que mantienen por el bien de sus hijos. Tras haber llegado a un acuerdo sobre el manejo de su cotidianidad familiar, la actriz volvió a referirse a su separación; la cual fue una de las rupturas más sonadas de Hollywood.

En entrevista con el diario francés “Le Figaro”, Angelina Jolie recordó los sentimientos que tuvo que afrontar durante su separación de Brad Pitt. “No reconocía en lo que me había convertido, me sentía insignificante”, confesó.

No obstante, el alejamiento del que en algún momento fue su esposo le ayudó a conectarse nuevamente consigo misma e, incluso, servir como ejemplo de superación personal para sus hijos Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Zahara y Maddox. "Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida. Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí”, dijo.

Aunque fue difícil, Angelina Jolie reconoció que la relación con Brad Pitt fue mejorando con el tiempo y, gracias a ello, pudieron llegar a un acuerdo sobre la custodia de los hijos que comparten. Asimismo, la actriz reveló que es una madre a tiempo completo y que sus proyectos profesionales empiezan cuando sus hijos se encuentran estudiando.

“Soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político”, aseguró. Sobre esta labor, la actriz también reveló que, una vez que acabe la cuarentena por el coronavirus, continuará con sus iniciativas sociales, sin descartar tentar también el cine.