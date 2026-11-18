La actriz estadounidense Anne Hathaway se convirtió en madre por tercera vez junto a su esposo, el productor Adam Shulman. La protagonista de ‘El diablo viste a la moda’ fue vista paseando por las calles de Nueva York con su recién nacido este martes, según informó el portal TMZ.

La ganadora del Oscar, de 44 años, llevaba al bebé en un portabebés marrón mientras caminaba en compañía de una amiga. Para la ocasión, vestía un pantalón blanco, un suéter morado y un abrigo largo gris. También llevaba una gorra marrón y lentes de sol.

🤰👶 Anne Hathaway is showing off her little bundle of joy in the Big Apple! 📸: Backgrid https://t.co/EkWFJh2PLE — TMZ (@TMZ) November 17, 2026

El nuevo integrante de la familia se suma a sus dos hermanos mayores, Jonathan y Jack, quienes nacieron en 2016 y 2019, respectivamente. Hathaway y Shulman están casados desde 2012.

La actriz anunció que esperaba a su tercer hijo el viernes 19 de junio, mediante una publicación en su cuenta de Instagram. En el video compartido aparecía con un vestido blanco holgado que dejaba ver su vientre, mientras sonaba la canción Baby I’m Yours, de Barbara Lewis.

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“Baby, I’m yours” , escribió Hathaway junto a la grabación, en la que confirmó su embarazo.

Por su parte, el portal Page Six informó que se comunicó con los representantes de la actriz para solicitar declaraciones sobre el nacimiento del bebé. Sin embargo, hasta el momento de su publicación, no había recibido una respuesta.

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