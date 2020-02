El último domingo, Emme, la hija de once años de edad de Jennifer Lopez y Marc Anthony, fue una de las sorpresas más gratas que dejó el concierto ofrecido por la ‘Diva del Bronx’ junto a Shakira durante el medio tiempo del Super Bowl celebrado en Miami.

Al ritmo de “Let’s Get Loud”, la menor entró a mitad del bloque musical de Lopez junto a un grupo de niños que vestidos de blanco, cantaban cada uno desde una estructura metálica similar a una jaula, un gesto con un claro mensaje a la cuestionada política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos.

Segundos después y demostrando que posee una gran voz, Emme se apoderó del escenario y cantó el coro de “Born in the U.S.A” de Bruce Springsteen, mientras su madre lucía la bandera de Puerto Rico en sus hombros.

►Antes de triunfar en el Super Bowl: la historia de Shakira y Jennifer Lopez en Lima | FOTOS

►Super Bowl 2020: revive el debut como cantante de Emme, la hija de JLo y Marc Anthony, durante el show de medio tiempo

Si bien esta presentación de Emme en el Super Bowl, fue su debut mundial en un escenario, esta no es la primera vez que la menor comparte un show junto a su madre. En 2019, durante el “It’s My Party: The Live Celebration”, el evento que Jennifer Lopez ofreció en Estados Unidos para celebrar sus cincuenta años de vida, la niña sorprendió al interpretar el tema “Limitless”, uno de los temas más recientes de JLo.

En un video que la ‘Diva del Bronx’ compartió ese año en su cuenta de YouTube, podemos ver cómo Emme ensaya este tema junto a su madre y relata lo divertido que le resulta cantar frente a más de 20 mil personas. “Cuando era pequeña, solía ser muy tímida cantando frente a la gente, pero ya no”, dijo. “Yo he hecho esto antes... Pero no como esto .”

Meses atrás, Jennifer había lanzado un videoclip de este mismo tema, con su hija como protagonista.

Ese mismo año, en junio de 2019, la orgullosa madre compartió otro video, esta vez del detrás de cámara de un ensayo vocal con su hija Emme. Se trataba de “If I Ain’t Got You”, un tema de Alicia Keys.

“Lo haces en la clave original, ¿verdad?” Jennifer preguntó mientras animaba a Emme a cantar. Segundos después, y con la niña más confiada, Jen exclamó: “¡Deberíamos hacer que salga y haga algo en la gira!. ¡Quieres? ”, Pregunta la orgullosa mamá, mientras su hija responde con un “No sé”.

Sobre la posibilidad de que Emme siga una carrera en la industria musical, Jennifer ha dicho que respetará los deseos de la menor.

“Escucha, si va a hacerlo, no hay nada que pueda hacer para detenerla”, declaró la cantante a ET . “Hablo desde mi propia experiencia. Nadie puede evitar que haga lo que amo hacer. Ella lo va a hacer. Pero nunca la empujaría en ninguna dirección. Siempre la he ayudado tanto como podía y le daba tantos consejos como podía", dijo.

Marc Anthony, muy unido a sus hijos pese a estar divorciado de Jennifer Lopez, no es ajeno al crecimiento vocal de Emme. Minutos después de la participación de la menor en el último Super Bowl, el cantante escribió en su cuenta de Instagram.

“Papá está muy orgulloso de ti. Eres mi (corazón) y yo siempre soy tuyo ".

Durante su entrevista ET el año pasado, López dijo que Emme es como su padre y reveló una anécdota de cuando esta era una bebé.

“Ella tiene la voz de su papá. Es increíble”, expresó López. "Es natural. Emme siempre podía cantar. Recuerdo cuando estaba en la cuna, cuando era un bebé, solía tararear, como tarareando para sí misma. Y Marc decía: 'Está cantando, se siente bien ella, se siente bien para su alma y para su cuerpo. Porque él era así. Yo estaba como,” ¿Crees que está cantando? Y él dijo: ‘Sí, sí’. Y él tenía razón, y ella siempre, desde que era pequeña, siempre podía cantar ".





