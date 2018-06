Anthony Bourdain y la última vez que habló con su madre

Gladys Bourdain, madre de Anthony Bourdain, habló sobre cómo se enteró de la muerte del famoso chef, el último viernes.

En una entrevista telefónica con Today, Gladys Bourdain reveló que habló por última vez con el cocinero, a quien describió como "luchador y muy talentoso", en el Día de la Madre.

"Nunca hubo señales de que algo estuviera mal", dijo Gladys, quien esperaba que Anthony fuera recordado como una persona sincera y transparente. "Él no disfrazó nada. Él era quien era, y estaba ahí para que todos lo vieran".

En una entrevista con The New York Times, unas horas después de la noticia de su muerte, Gladys dijo que no tenía indicios de que su hijo hubiera estado pensando en el suicidio.

"Él era absolutamente la última persona en el mundo que hubiera pensado hacer algo así", explicó.

El viernes, el reconocido chef Eric Ripert descubrió que Anthony Bourdain no respondía a su habitación de hotel en Francia. Ambos estaban filmando un próximo episodio del show “Anthony Bourdain: Parts Unknown” de CNN.

Gladys habló con Ripert después de la repentina muerte de su hijo y Ripert señaló: "Tony había estado de mal humor en los últimos días".

"Él tenía todo. Éxito más allá de sus sueños más locos. Dinero más allá de sus sueños más descabellados", dijo su madre.

BUSCA AYUDA

La depresión es un tema que no debe ser tomado a la ligera. De acuerdo a Essalud, se trata de la primera causa de suicidios en el país. Las señales de alerta son alteraciones en el sueño, cambios en el carácter, aislamiento de su entorno más cercano o pérdida de interés por actividades favoritas. Si tú necesitas ayuda, puedes llamar a la línea gratuita infoSalud, que brinda orientación y consejería en temas de salud y psicología. El teléfono es 0800-10828. Puedes saber más sobre las causas del suicidio y sus formas de prevención en esta nota.