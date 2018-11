Definitivamente Ariana Grande sabe cómo seguir una actuación en vivo, pues durante su presentación en el programa de Ellen DeGeneres sufrió un pequeño imprevisto con sus tacos altos y su vestido de novia.

La cantante de 25 años, se presentó en The Ellen DeGeneres Show para hacer el debut en vivo de su nuevo himno de ruptura, "Thank ou, Next", en una actuación inspirada en la película "The First Wives Club".

Grande y sus artistas de respaldo, Victoria Monet y Tayla Parx, vistieron de novias y bailaron; sin embargo, la cantante en una de sus maniobras de baile perdió el equilibrio y casi cae en pleno show.

"Oh, Dios mío", exclamó, sin dejar de cantar y seguir con la presentación, al cabo de unos segundos no pudo detener su risa, pero continuó cantando.

Las 3 lograron canalizar la película de 1996 protagonizada por Bette Midler, Goldie Hawn y Diane Keaton; pero no solo eso, pues la decoración tenía mesas blancas con flores y un pastel de boda como se mostró en la última escena de la película; sin dejar de imitar algunos pasos de esta.