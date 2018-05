Ariana Grande revela las razones de su rompimiento con Mac Miller

La estrella del pop Ariana Grande respondió a un mensaje de un seguidor en Twitter, donde reconoce las causas de su rompimiento con su ex novio, el rapero Mac Miller.

En este mensaje, la cantante de "Into you" revela de alguna manera que la relación con Mac Miller se convirtió en tóxica.

"Qué absurdo es que minimices el autoestima y la autoestima de las mujeres al decir que alguien debería permanecer en una relación tóxica porque él escribió un álbum sobre ellas, lo que por cierto no es el caso. No soy niñera ni madre, y ninguna mujer debería sentir que debe serlo", escribió Ariana Grande.

Esto a razón de que el usuario de Twitter le reclamaba el no estar presente cuando el rapero atraviesa momentos difíciles y está involucrado en un accidente de tránsito.

"Me he preocupado por él y he apoyado su sobriedad y oré por su equilibrio durante años (y siempre lo haré, por supuesto) pero avergonzar/culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para mantener su mierda es un problema mayor. Dejemos de hacer eso", añadió.

El pasado 10 de mayo, Ariana Grande anunció en Instagram que se estaba separando de Miller. Desde entonces se han corrido rumores de que está saliendo con Pete Davidson, de "Saturday Night Live".