Arnold Schwarzenegger reconoció que se "pasó de la raya varias veces" con las mujeres

El actor Arnold Schwarzenegger, de 71 años, hizo un 'mea culpa' y reconoció en entrevista que se "pasó de la raya varias veces" con las mujeres en el pasado.

En 2003, cuando el actor era candidato al gobierno de California, Arnold Schwarzenegger fue acusado de conducta sexual inapropiada durante su campaña política; sin embargo, en aquella oportunidad negó los cargos.

Pero ahora, en una entrevista con la revista Men’s Health, el protagonista de la saga "Terminator" admitió que sí tuvo un mal comportamiento y se disculpó por lo sucedido durante su campaña.

"Mirando hacia atrás, me pasé de la raya varias veces y fui el primero en decir 'lo siento'. Me siento mal por eso, y me disculpo", señaló el famoso actor.

Asimismo, Arnold Schwarzenegger también reconoció que cuando se convirtió en gobernador de California llevó cursos para evitar de acoso sexual, a fin de asegurarse que nadie, incluyéndolo, vuelva a caer en los mismos errores.

"Cuando me convertí en gobernador, quería asegurarme de que nadie, incluyéndome a mí, cometa este error. Es por eso que tomamos cursos contra el acoso sexual, para tener una comprensión clara, desde un punto de vista legal y también desde un punto de vista de comportamiento regular, de lo que se acepta y lo que no", agregó el ex gobernador de California.

DATO

Arnold Schwarzenegger fue investido el 17 de noviembre de 2003 gobernador del estado de California; siendo reelegido en las elecciones de 2006. Al terminar su gobierno en 2011, retomó su carrera en el cine.