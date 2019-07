"Avengers: Endgame": brecha con "Avatar" se acorta tras reestreno

La expectativa por conocer si "Avengers: Endgame" se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos es grande y es que son menos de 25 millones de dólares lo que separan de "Avatar", el filme que actualmente posee ese título.

Según Box Office Mojo, "Avengers: Endgame" cuenta actualmente con US$ 2,766.3 en recaudación a nivel mundial mientras que "Avatar" lidera la lista con US$ 2,788.0 Es decir: US$ 22 millones de dólares de diferencia.



En entrevista a IndieWire, Anthony Russo, director de la cinta de Marvel ha dicho que el tema del récord de taquilla que pueda superar la película de los superhéroes es algo que no le preocupa.

"Trato de no concentrarme en eso porque incluso si no superamos a "Avatar", no hay ninguna forma en la que me podría sentir ni una pizca de arrepentido por cualquier cosa asociada a esta película. Me rehúso a pensar en ello".

NUEVAS ESCENAS

Como ya es sabido, Kevin Feige anunció que Marvel había decidido reestrenar "Avengers: Endgame" con nuevas escenas que no se incluyeron en la primera entrega.

"Si te quedas y miras la película, después de los créditos, habrá una escena eliminada, un pequeño homenaje y algunas sorpresas. Que se mostrarán durante el próximo fin de semana", expresó el líder de Marvel Studios.

Las nuevas imágenes de la cinta llegaron el último fin de semana, días antes del estreno de "Spider-Man: Far From Home", el cual llega a las salas de cine el próximo 5 de julio.