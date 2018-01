Aziz Ansari, el último acusado de abuso sexual en Hollywood

Aziz Ansari se dio a conocer por la serie "Parks and Recreation", así como por sus unipersonales donde habla con humor del amor y la vida como descendiente de inmigrantes del Medio Oriente. Él es el último actor de Hollywood en ser acusado de abuso sexual.

El portal Babe.net público el sábado último un artículo la historia de Grace, fotógrafa que fue a cubrir el after party de la entrega del Emmy 2017 en septiembre, evento donde conoció a Aziz Ansari. Ambos coquetearon, hablaron de fotografía y, eventualmente, quedaron en verse otra vez.

Grace cuenta que luego de pasar un tiempo en cierto bar, ambos fueron al apartamento del actor, donde él empezó a realizar avances sexuales con los que ella no se sintió cómoda, ante lo cual le pidió parar e intentó irse, pero él no se lo permitía. "Sé que yo estaba dando físicamente señales de que no estaba interesada. No creo que él se haya dado cuenta del todo y, si lo hizo, las ignoró", dijo.

Grace consiguió irse y, el día siguiente, el actor la contactó para decirle que se "divirtió", a lo que ella respondió así: "la noche pasada puede que haya sido divertida para ti, pero no lo fue para mí. Ignoraste claras pistas no verbales, seguías haciendo avances. Tenías que haber notado que yo me sentía incómoda".

El mensaje continuó: "Solo quiero que tomes este momento para hacerte saber de esta conducta y cuán incómoda me hizo sentir. De verdad, piensa en la noche anterior. (…) Quiero estar segura de que lo sepas, de modo que tal vez la próxima chica no tenga que llorar de camino a casa".

Tras la denuncia, Aziz Ansari emitió un comunicado. "Es cierto que todo me pareció bien (al momento del encuentro), así que cuando escuché que no fue así para ella, me sorprendí y preocupé. Tomé sus palabras de corazón y respondí de manera privada luego de haber tomado tiempo para procesar lo que dijo".

No es la primera vez que un actor de "Parks and Recreation" es acusado de conductas similares. A fines del 2017 Louis C.K. fue acusado por varias mujeres, a lo cual respondió con una disculpa. En consecuencia, varios de sus proyectos fueron cancelados, incluyendo futuros especiales de comedia stand up que lanzaría vía Netflix, servicio que transmite la serie "Master of None", creada y escrita por Ansari.