Diego Boneta: filtran audición del actor para interpretar a Batman

Luego que Ben Affleck anunciara que no interpretará más a Batman, muchos han sido los nombres de los posibles candidatos para ponerse el traje del hombre murciélago en una próxima película, prevista para estrenarse el 2021.

Entre esta ola de especulación sobre quién podría ser el actor idóneo para ser el nuevo Batman en la pantalla grande, ha surgido el nombre de Diego Boneta. Esto, debido a la filtración de una vieja audición que realizó el mexicano para conseguir el papel del héroe de Ciudad Gótica.

El video, subido en la cuenta de YouTube de Hollywood Reporter data del 2013 y en él se ve al protagonista de "Luis Miguel, la serie" leyendo un par de líneas de Christian Bale en "El Caballero de la Noche".

ANUNCIO SORPRESA

El pasado 31 de enero, Ben Affleck anunció a través de su cuenta de Twitter que no protagonizará la nueva cinta de Batman, que dirigirá Matt Reeves, después de varios años de especulaciones e incertidumbre sobre si estaría o no al frente de esta película.

El anuncio del actor fue complementado con la información revelada por Deadline, en la que se confirmaba que Affleck no encabezará el reparto del nuevo filme ya que esta este, previsto para estrenarse el 25 de junio de 2021, se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores.

"Emocionado por 'The Batman' en el verano de 2021 y por ver la visión de Matt Reeves hacerse realidad", escribió Ben Affleck en su Twitter.

Affleck interpretó al superhéroe en las cintas "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017), todas ellas pertenecientes al universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics.

El doble ganador del Oscar (mejor guión por "Good Will Hunting" y mejor película por "Argo") se queda así fuera de un proyecto que, inicialmente, iba a dirigir y protagonizar.

A la espera de que se confirme quién será la estrella de este nuevo largometraje, sí se sabe que en la silla de director se sentará Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como "Cloverfield" (2008), "Let Me In" (2010), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017).