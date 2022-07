Así como modas de los 2000 como los zapatos de plataforma y los pantalones de cadera, “Bennifer” vuelve a ser la palabra del momento luego de la noticia del matrimonio entre los actores Ben Affleck y Jennifer Lopez el pasado 17 de julio. Se trata de un final de película para un romance que, con giros, vueltas y largos periodos de separación, ha estado preparándose por más de dos décadas. En esta nota te contamos su historia.

Choque de estrellas

Ben Affleck y Jennifer Lopez se conocieron a inicios del 2002 - cuando tenían 29 y 31 años respectivamente - en el set de “Gigli” (2002), una fallida comedia romántica dirigida por Martin Brest cuya principal contribución fue justamente el haber habilitado el romance entre sus dos estrellas al ponerlos en sus papeles protagónicos.

Si bien no se sabe con certidumbre si las primeras llamas de la pasión nacieron frente a las cámaras del filme - en ese entonces J. Lo todavía estaba casada con su segundo esposo Cris Judd- , a inicios de abril del mismo año Affleck gastó alrededor de US$20 mil para comprar espacios en tanto The Hollywood Reporter como Variety para decirle al mundo lo mucho que disfrutó compartir el escenario con ella.

"Gigli", la película que inició el romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. (Foto: Columbia Pictures)

“Me ha gustado mucho trabajar con ella y me ha impresionado mucho su capacidad interpretativa”, escribió Affleck. “En muchos sentidos, contrastaba con lo que algunas de mis ideas preconcebidas eran sobre Jennifer. Pensé en escribir un párrafo diciendo lo profesional y decente que me parece y lo amable que es”.

“No ha sido más que un honor y un placer trabajar contigo”, añadió ‘platónicamente’ el actor. “Solo deseo tener la suerte de estar en todas tus películas. Con amor, respeto y gratitud, Ben Affleck”.

Para el 24 de julio del mismo año el romance fue confirmado cuando ambos fueron captados por los tabloides besándose en la fiesta de cumpleaños de la ídolo latina. Dos días después, el 26 de julio, J. Lo oficialmente inició el proceso de divorcio de su esposo tras menos de un año de matrimonio. En el documento oficial, la estrella de Hollywood cita como la causa “diferencias irreconciliables” con Cris Judd y afirma que estaban ya separados desde inicios de junio.

Lo que siguió fue un tórrido romance que se convirtió en la comidilla de todos los tabloides y medios de espectáculos, uno que los dos enamorados no parecieron muy reacios a demostrar, incluso convirtiéndolo en el sujeto de un videoclip para la canción “Jenny From the Block”.

La boda que nunca llegó

Para el 13 de noviembre del 2002, menos de medio año después de su divorcio, Jennifer Lopez, anunció su compromiso en una entrevista con Diane Sawyer que se transmitió en el horario estelar donde reveló que la pedida de mano ocurrió en la casa de los padres de Affleck en Boston y que incluyó una alfombra de rosas que cubría todas las superficies del lugar. El anillo de compromiso fue igualmente extravagante: un diamante rosado de 6,1 quilates montado en una base de platino y oro rosa de 18 quilates. ¿Su valor reportado? US$2,5 millones.

La idílica relación empezó a mostrar muestras de problemas a mediados de julio del 2003, cuando tabloides reportaron que Ben Affleck había engañado a Lopez durante una visita a un club nocturno en Vancouver. Meses después, J. Lo afirmó su creencia de que su entonces pareja no le fue infiel y lamentó cómo los tabloides convirtieron una mera salida con amigos en un incidente mayor. El elevado interés de la prensa en sus relaciones tuvo después consecuencias fatales para “Bennifer”.

Es así que el 13 de septiembre del 2003, un día antes del día programado para la ceremonia de bodas, Ben Affleck y Jennifer Lopez anunciaron que esta sería pospuesta por el “excesivo interés de la prensa”.

Foto publicada por Jennifer Lopez el día de su cumpleaños en 2021.

“Cuando planteamos seriamente la posibilidad de contratar a tres ‘novias señuelo’ en tres locaciones distintas nos dimos cuenta de que algo iba mal”, señalaba el comunicado. “Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podría verse comprometido. Sentimos que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y nuestros amigos.”

A pesar de estar pospuesta, esta iteración de la boda nunca llegó a concretarse y en enero de 2004 Jennifer anunció oficialmente el fin de su compromiso con Ben Affleck. Ninguno de los dos estaría soltero por mucho tiempo y J. Lo pronto contrajo nupcias con Marc Anthony en junio del mismo año, mientras que Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner, con quien actuó en “Pearl Harbor” y “Daredevil”, en junio 2005

Rebrota el romance

Años de matrimonio y el nacimiento de varios hijos tuvieron que pasar antes del regreso de “Bennifer”. Ocurrió a inicios del 2021, luego de que Jennifer terminara su compromiso de dos años con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez. Affleck mientras tanto tuvo un breve romance con la actriz cubana Ana de Armas.

Es así que el 30 de abril medios como Page Six reportaron que Ben Affleck fue visto entrando y saliendo de la mansión de Lopez en Los Ángeles. Para mayo del 2021, la reconstituida pareja viajó al estado de Montana para unas vacaciones con las que le dicen al mundo que “Bennifer 2.0″ ha comenzado.

Como si el tiempo no hubiera pasado, el seguimiento a la pareja comenzó nuevamente y fotos de Ben y Jennifer - con 20 años más- volvieron a ocupar las portadas de los tabloides. Tuvimos que esperar hasta el 24 de julio del 2021 - cumpleaños de Lopez - para la primera foto oficial de un ósculo entre ambos, compartida en las redes sociales de la cumpleañera. Ya desencadenados al mundo, “Bennifer 2.0″ también hizo aparición en el Festival de Cine de Venecia y el MET Gala, donde la pareja se mostró extremadamente afectuosa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en Venecia para el festival de cine de la ciudad. (Foto: REUTERS/Yara Nardi) / YARA NARDI

Con tales muestras de cariño, no fue demasiada sorpresa cuando el 8 de abril de este año, a poco menos de dos décadas del anuncio del primer compromiso, Jennifer Lopez volvió a anunciar que se comprometió con Ben Affleck. El anillo de compromiso no fue nuevamente un diamante rosado, sino uno de color verde, con un valor estimado de entre US$3 millones y US$10 millones.

“Bennifer” parece haber aprendido su lección de dos décadas atrás y dejó de lado las grandes ceremonias para hacer una modesta boda en el famoso Little White Wedding Chapel de Las Vegas, lugar de tantas nupcias espontáneas.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. es amable y resulta que es paciente. Paciente de veinte años... fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) por fin, por mucho tiempo”, escribió la actriz y cantante sobre su matrimonio en su web On the JLo.

“Tenían razón cuando dijeron: ‘todo lo que necesitas es amor’. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más motivos para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar”, añadió, firmando finalmente como Sra. Jennifer Lynn Affleck.