Bill Cosby: juicio del actor ya tiene fecha de inicio

El juicio del comediante estadounidense Bill Cosby comenzará el 9 de abril, informó el juez Steven O'Neill, siempre y cuando el proceso de selección del jurado, previsto a partir del 2 de abril, culmine antes de ese día.

La apertura del proceso del actor de 80 años depende asimismo de la decisión del juez sobre los últimos recursos que son examinados este jueves y viernes en el tribunal del condado de Montgomery, en Pensilvania (este).

Hasta ahora el magistrado ha rechazado la casi totalidad de los recursos, excepto el que le pedía autorización para que cinco presuntas ex víctimas de Cosby presentaran sus testimonios ante el jurado. Estas mujeres, no obstante, no han presentado demandas contra el actor ya que los supuestos delitos han prescrito.

El juicio tendrá lugar tras la anulación de un primer proceso a fines de junio porque el jurado no llegó a un veredicto por unanimidad.

En el juicio, Cosby enfrenta a una única demandante, Andrea Constand, de 44 años, por una presunta agresión sexual en el domicilio del actor en 2004.

Tras la anulación del primer juicio, Cosby, de 80 años, que saltó a la fama con la serie televisiva "The Cosby Show" (1984-1992), cambió de abogado.

Despidió al defensor local de Pensilvania Brian McMonagle y contrató al abogado de celebridades Tom Mesereau, que defendió exitosamente al cantante Michael Jackson en 2005, cuando fue absuelto de acusaciones de toqueteo de un menor.

Cosby fue acusado de agresión sexual por decenas de mujeres a lo largo de varias décadas. La gran mayoría de los delitos denunciados han prescrito.

Pase lo que pase en el juicio, su reputación está definitivamente arruinada por las acusaciones. Podría ser sentenciado a hasta 30 años de cárcel.