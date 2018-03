Después de seis semanas, "Black Panther" finalmente fue desbancada del primer lugar en los cines de Estados Unidos y Canadá: la secuela de monstruos contra robots "Pacific Rim: Uprising" desplazó a la cinta de superhéroes al recaudar 28 millones de dólares el fin de semana, según cálculos de los estudios difundidos el domingo. Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, es parte de esta secuela de 2013.



Pero los resultados de "Pacific Rim: Uprising", estreno de Universal Pictures-Legendary Entertainment con un costo de producción de 150 millones de dólares, fueron relativamente bajos, al menos en Estados Unidos y Canadá. Al igual que el reciente estreno de "Tomb Raider", su mayor recaudación la tuvo en China. "Pacific Rim: Uprising" debutó en el gigante asiático con 65 millones de dólares para Legendary, que el conglomerado chino Wanda Group adquirió en 2016.

Aunque "Black Panther" bajó al segundo lugar con una captación de 16,7 millones de dólares en su sexta semana, la cinta de Ryan Coogler logró otra marca de taquilla: ya es la película de superhéroes con las mayores ventas de boletos en la historia de América del Norte, sin tomar en cuenta la inflación.

"Black Panther" ha captado 631 millones de dólares en la región, los cuales superan los 623 millones de "The Avengers" de 2012. La película también se convirtió en la quinta con los mayores ingresos en la historia, por arriba de "Star Wars: The Last Jedi".

Sobre Adria Arjona

"Pacific Rim: Uprising" significa el debut de Adria Arjona. La puertorriqueña participó antes en series como "Narcos" (Netflix) y "True Detective" (HBO)

@pacificrimmovie @imdb Una publicación compartida de Adria Arjona (@adriaarjona) el Mar 16, 2018 at 5:39 PDT

En "Pacific Rim: Uprising", Arjona, de 25 años, interpreta a Jules Reyes, una ingeniera mecánica a cargo de robots y máquinas construidas para batallas contra monstruos sobrenaturales.

"Es un personaje líder, no tiene una historia propia, es fuerte y los hombres la respetan, las mujeres la respetan y los pilotos la respetan porque su responsabilidad más grande es la vida de estos pilotos y estos robots inmensos", contó Arjona sobre su personaje en entrevista con People En Español.

A continuación presentamos las 10 películas con los mayores ingresos de taquilla de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según la firma especializada comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1. "Pacific Rim: Uprising", 28 millones de dólares



2. "Black Panther", 16,7 millones



3. "I Can Only Imagine", 13,8 millones



4. "Sherlock Gnomes", 10,6 millones



5. "Tomb Raider", 10,4 millones



6. "A Wrinkle in Time", 8 millones



7. "Love, Simon", 7,8 millones



8. "Paul, Apostle of Christ", 5 millones



9. "Game Night”, 4,2 millones



10. "Midnight Sun", 4,1 millones