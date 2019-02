"Bohemian Rhapsody": 10 curiosidades sobre unas de las favoritas al Oscar 2019

"Bohemian Rhapsody", el filme que trata sobre la vida de Freddie Mercury y los inicios de Queen es una clara favorita a llevarse el Oscar a Mejor película este 24 de febrero, un camino de éxito antecedido por el Globo de Oro y el premio SAG obtenido recientemente en la misma categoría.

Protagonizada por Rami Malek, otro favorito para alzar el Oscar a Mejor actor por su papel del líder de la banda británica, el filme estrenado a fines de octubre de 2018 ha recaudado hasta el momento más de 800 millones a nivel mundial y de obtener el premio de la Academia, los éxitos parecen no terminar para el filme que tiene que competir con pesos pesados como "Black Panther", "Roma", "A Star is Born", "The Favourite", "Green Book", "Vice" y "BlacKkKlansman".



A pocas semanas de celebrarse el Oscar 2019, repasamos a modo de lista, 15 curiosidades de "Bohemian Rhapsody".

1. El cómico Sacha Baron Cohen fue considerado inicialmente para interpretar a Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody" pero diferencias con la productora del filme lo hicieron renunciar al proyecto.

Sasha Baron Cohen, fue considerado en un inicio para interpretar a Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody".

2. Ben Whishaw, actor de "El perfume", fue otro de los actores propuestos para protagonizar "Bohemian Rhapsody" pero nada se concretó. Finalmente fue Rami Malek el que se hizo con el papel.

Ben Whishaw, conocido por protagonizar el filme "El perfume".

3. La fecha del rodaje así como el guión de la película pasó por varias etapas. Inicialmente comenzaría a grabarse en 2011 pero se retrasó hasta 2013, fecha en que Baron Cohen abandona el proyecto. En 2014, sucede lo mismo con otro actor y es entonces cuando Anthony McCarten, el guionista de "La teoría del todo" escribe una nueva historia que se aprueba finalmente. Ya para el 2016 se tiene a un nuevo elenco.

4. Para interpretar a Freddie Mercury, Rami Malek tuvo que aprender con una experta en gestualidad y movimientos. La responsable fue Polly Bennett, la misma que preparó a Eddie Redmayne‎ para interpretar a Stephen Hawking en "La teoría del todo".

5. En el comienzo de la película, la clásica música de Fox fue cambiada a una versión con guitarra al estilo de "Bohemian Rhapsody".

6. El actor que hace de John Deacon es Joe Mazzello, el mismo que hizo del niño Tim en Jurassic Park.

Joe Mazzello en Jurassic Park yt Bohemian Rhapsody.

7. Para la grabación de varios de los temas de Queen que escuchamos en la película, se remasterizaron las versiones originales de la banda pero para algunas escenas se usó la voz de Rami Malek.

8. Para la escena de Live Aid, la producción usó el aeródromo Babington, un lugar que por sus medidas podía facilitar igualar el escenario original.

9. En la escena de la fiesta ocurrida en 1980 en una casa de Freddie Mercury, se escucha el tema "Super freak" de Rick James. El detalle es que esta no fue publicada hasta 1981.

10. El cantante Adam Lambert tuvo un cameo en el filme pero hasta el momeno se desconoce en qué escena aparece. Como se sabe, este es un colaborador activo de la banda desde 2011.