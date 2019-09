Brad Pitt aseguró que no hará campaña para los Oscar por "Había una vez en Hollywood" 

Brad Pitt ha tenido un gran 2019 en el ámbito laboral. Este año, el afamado actor protagonizó "Había una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino y "Ad Astra" de James Gray, ambas con gran éxito y buenas críticas que podrían hacer que sea nominado a los premios Oscar.

Sin embargo, esto parece no preocuparle en absoluto al artista de 55 años, ya que acaba de revelar que no participará en campañas que busquen impulsar los filmes a los premios de la Academia.

"Oh no, hombre. Me abstendré", manifestó Pitt a Entertainment Weekly, luego de ser consultado por si hará campaña para cualquiera de las películas que protagonizó.

"Quiero decir, nunca se sabe, y es realmente agradable cuando aparece tu número. Pero el objetivo es que la película aterrice, que de qué hablar, ya sea dentro de una década o en el futuro. Me parece que forzarlo, en realidad, es un mal servicio para la pureza de contar una historia, y una cosa de grilletes en la que concentrarse", añadió.

Si bien la participación de Pitt en "Ad Astra" ha recibido críticas muy favorables, muchos conocedores de los Oscar están de acuerdo en que sus posibilidades de ganar una estatuilla en 2020 son más fuertes en "Había una vez en Hollywood".

Cabe señalar que principios de este mes, Brad Pitt anunció que planeaba reducir sus proyectos de actuación para dedicarse a otras cosas.

"Será menos y más intermedio para mí, solo porque tengo otras cosas que quiero hacer ahora… Cuando sientas que finalmente tienes tus brazos alrededor de algo, entonces es hora de ir a abrazar algo más", dijo Pitt en una entrevista con The New York Times.