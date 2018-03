Brad Pitt y la propuesta subida de tono que le hizo a Tiffany Haddish

El actor Brad Pitt le habría hecho una propuesta subida de tono a Tiffany Haddish cuando coincidieron en el ascensor durante los premios Oscar 2018.

Según Haddish, protagonista de "Viaje de Chicas", tras la propuesta llegó a un acuerdo con el ex esposo de Angelina Jolie.

"Oh acabo de conocer a Brad Pitt en el ascensor... Me dijo que si dentro de un año él sigue soltero y yo también, entonces lo haríamos. Y ya saben lo que eso significa...", reveló la actriz.

Tiffany Haddish también respondió a interrogantes en torno a George Clooney, Javier Bardem y el mismo Brad. De ellos debía escoger con quién saldría en una cita, con quién se casaría y a cuál de ellos ignoraría.

"No sé, porque él (Brad) tiene 7 hijos.. No sé si podría lidiar con un hombre que tiene tantos niños", indicó la artista, pero terminó cumpliendo con el reto: "Bueno, saldría con Brad y me casaría con Clooney e Ignoraría a Javier porque no tengo idea de quién es", subrayo la actriz.